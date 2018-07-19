60-летняя старушка побила молодых красавиц

Жительница Австралии Робин Кэннер завоевала первое место в международном конкурсе в Сиэттле. Она стала самой возрастной королевой красоты с этого континента за его всю историю.

Робин справилась с серьезной конкуренцией. Ей пришлось соревноваться с 22 соперницами из разных стран. При этом многие из них были вдвое младше нее.

К участию в конкурсах красоты женщину подтолкнула личная трагедия. В возрасте 22 лет от рака скончался ее сын Скотти. Кэннер казалось, что жизнь уже никогда не наладится. Конкурсы дали ей уверенность в себе и стимул двигаться дальше.

Австралийка призналась, что основной целью ее участия была возможность привлечь средства для исследования онкологии. По профессии Робин физиотерапевт, передает Daily Mail. Уже 33 года она ведет собственную практику.

Robyn Canner, 60, has proven - yet again - that age is but a number. She has won the Ms World 2018 title from a field of beauties from 22 countries, aged from 26 years. https://t.co/tlfaDWkpgO pic.twitter.com/lMK1QseKYw — carepage (@carepageAU) 15 июля 2018 г.

После победы в конкурсе красоты Кэннер уверена: возраст – больше не клеймо. "Неважно, где вы и что случилось у вас в жизни. Вы всегда можете встать и сделать нечто невероятное", – заключила она.

Отметим, что пожилые модели-женщины становятся популярными, поскольку современная мода культивирует толерантность. Настоящая рекордсменка – 90-летняя англичанка Дафни Селф. Она представляет Nivea, Olay, рекламу линии D&G Diffusion Youth и другие проекты.