60-летняя старушка побила молодых красавиц

Робин справилась с серьезной конкуренцией. Ей пришлось соревноваться с 22 соперницами из разных стран. При этом многие из них были вдвое младше нее.

К участию в конкурсах красоты женщину подтолкнула личная трагедия. В возрасте 22 лет от рака скончался ее сын Скотти. Кэннер казалось, что жизнь уже никогда не наладится. Конкурсы дали ей уверенность в себе и стимул двигаться дальше.

Австралийка призналась, что основной целью ее участия была возможность привлечь средства для исследования онкологии. По профессии Робин физиотерапевт, передает Daily Mail. Уже 33 года она ведет собственную практику.

Robyn Canner, 60, has proven - yet again - that age is but a number. She has won the Ms World 2018 title from a field of beauties from 22 countries, aged from 26 years. https://t.co/tlfaDWkpgO pic.twitter.com/lMK1QseKYw