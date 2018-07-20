Топ популярных курортов Крыма
Сезон отпусков в самом разгаре. Одни предпочитают берег турецкий и экзотические страны, а другие – родные курорты.
Самым популярным крымским городом для путешественников оказалась Ялта. Его для отдыха выбирают чаще всего. Сутки проживания здесь обойдутся в 3,1 тысячи рублей.
В первую десятку также вошли Феодосия, Евпатория, Судак, Алушта, Алупка, Саки, Николаевка, Морское (Судак) и Мисхор. Дольше всего туристы предпочитают отдыхать в Евпатории — в среднем 13 ночей. Наиболее популярен этот курорт у семей с детьми, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Сутки проживания в Феодосии обойдутся в 2,2 тысячи рублей, в Евпатории и Судаке – 2,1 тысячи рублей, в Алуште – 2,7 тысячи рублей. В Севастополе туристы бронируют отдых в августе в среднем на девять ночей и платят 2,5 тысячи рублей в сутки.
Отметим, что открытие Крымского моста вызвало туристический бум на полуострове. Однако въезд на крымский берег закупорен автомобильными пробками. Движение по новому транспортному переходу было открыто для машин 16 мая этого года.
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