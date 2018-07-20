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Lifestyle

Топ популярных курортов Крыма

Фото: pixabay.com
Специалисты выяснили, где чаще всего на полуострове любят отдыхать туристы в августе. Рейтинг составлен по данным бронирования жилья в частном секторе на последний летний месяц.
прочитано 740 раз

Сезон отпусков в самом разгаре. Одни предпочитают берег турецкий и экзотические страны, а другие – родные курорты.

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Самым популярным крымским городом для путешественников оказалась Ялта. Его для отдыха выбирают чаще всего. Сутки проживания здесь обойдутся в 3,1 тысячи рублей.

В первую десятку также вошли Феодосия, Евпатория, Судак, Алушта, Алупка, Саки, Николаевка, Морское (Судак) и Мисхор. Дольше всего туристы предпочитают отдыхать в Евпатории — в среднем 13 ночей. Наиболее популярен этот курорт у семей с детьми, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Сутки проживания в Феодосии обойдутся в 2,2 тысячи рублей, в Евпатории и Судаке – 2,1 тысячи рублей, в Алуште – 2,7 тысячи рублей. В Севастополе туристы бронируют отдых в августе в среднем на девять ночей и платят 2,5 тысячи рублей в сутки.

Отметим, что открытие Крымского моста вызвало туристический бум на полуострове. Однако въезд на крымский берег закупорен автомобильными пробками. Движение по новому транспортному переходу было открыто для машин 16 мая этого года.

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Автор: Людмила Фоканова20 июля 2018, 11:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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