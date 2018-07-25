Знаменитая 60-летняя актриса впервые показалась нагишом

Американская актриса Энди Макдауэлл в своем возрасте не перестает удивлять привлекательностью и сексуальностью. Звезда Голливуда впервые за карьеру снялась голой в кино.

Энди снялась в драме "Любовь после любви". Она рассказала о съемочном процессе и том, как чувствовала себя обнаженной перед камерой.

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Артистка призналась: несмотря на предубеждения, на площадке ей было комфортно. Она отметила, что совсем не стеснялась, сообщает Marie Claire.

По словам знаменитости, раньше об этом она не задумывалась, поскольку у актеров были дублеры. "В некоторых сценах я занимаюсь сексом. Голая. Получилось очень эмоционально", - поделилась Макдауэлл.

"Видела этот фильм три раза, и могу с уверенностью сказать, что я себе в нем нравлюсь. Хочу оставаться красивой и здоровой как можно дольше", – отметила актриса.

Публикация от Andie Macdowell (@andiemacdowell) 4 Июл 2018 в 6:23 PDT

Фильм "Любовь после любви" рассказывает об одинокой женщине Сюзанне, которая пытается найти любовь после смерти мужа. Главную роль исполнила Энди Макдауэлл, известная по картинам "Четыре свадьбы и одни похороны", "День сурка" и Гудзонский ястреб". Актриса и модель – обладательница "Золотой камеры" и почетного "Сезара".