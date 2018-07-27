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Главные события Москвы с 27 июля по 2 августа

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Москва богата на культурные события, благо выбор большой. Чтобы успеть везде, Дни.Ру подготовили для вас традиционный обзор. 
прочитано 251 раз

27 июля

В Российском академическом Молодежном театре покажут балетный спектакль "Спящая красавица". Он уникален своей способностью воскрешать золотой век правления Людовика XIV. Это – шедевр классики, впервые поразивший умы и сердца в 1890 году, и по сей день продолжает непрестанно восхищать даже самого искушенного современного зрителя.

Фото: teatrium.ru/theater

28 июля

Ежегодный фестиваль воздухоплавания “Московское небо” – это территория настоящего аэродрома, на которой вы сможете летать, подниматься, запускать, жужжать и мастерить! Самолеты, планера, отличная музыка, полеты для взрослых и мастер-классы для детей. Организаторы постарались собрать в одном месте различные классы авиамодельного спорта, на взлетной полосе будет все: от маленьких пенолетов до моделей реактивных самолетов. А вечером в небо поднимутся воздушные шары, парапланы и споет группа “Чайф”. Чемпионы России, Европы, Мира, обладатели многочисленных кубков и наград порадуют вас своим мастерством. Организаторы обещают построить первую в России трассу для гонок дронов с туннелем через сцену и настоящий кордодром. “Московское небо” – единственный в России фестиваль, на котором летают практически все классы авиамоделей,  от “детских” метательных планеров и бумажных самолетов и до вершины авиамоделизма – реактивных моделей, развивающих скорость до 250 км/ч.

Фото: vk.com/myskymsk

МЕСТО: Аэродром "Черное", АО МАРЗ в Балашихинском районе Московской области

В соревнованиях по танковому биатлону в России сразятся команды из 23 стран Международные соревнования по танковому биатлону уже в шестой раз пройдут в России с 28 июля по 11 августа на подмосковном военном полигоне Алабино. В этом году в биатлоне примут участие танковые экипажи из 23 стран.

28 июля

В "Главклубе" выступит группа Znaki, которая существует аж с 1994 года, но в звезды выбились под своим теперешним названием в 2004 году, заодно обновив и состав. Znaki известны тесными связями с коллегами по цеху: в их послужном списке имеются коллаборация с группой "Конец фильма" и кавер-версии песен "Монгола Шуудана", а одно из сочинений Юзленко как-то перепел сам Вячеслав Бутусов. Не так давно у группы вышел очередной альбом "Пазлы", а впереди - концерт по случаю дня рождения ее фронтмена.

Фото: vk.com/znakimusic

30 июля

В Театре на Юго-западе представят постапокалипсический спектакль "Маленькие трагедии 2k30", где в отсутствии ценностей, морали, нравственности и культуры, мир погружен в состояние экзистенциального кризиса, где самым важным является выбор с какими приоритетами идти дальше: подлостью или благородством, силой или талантом?

1 августа

"Курортная мода" Александра Васильева на ВДНХ

Выставка известного историка моды Александра Васильева покажет развитие купального костюма в ХХ веке. Посетители оценят, был ли выбор курортного гардероба продиктован личными привычками и вкусом отдыхающих, или они следовали текущей моде. Гости также увидят, каким было первое бикини, революционные мини-платья 1960-х годов, сарафаны и соломенные шляпы, которые носили хиппи, резиновые купальные шапочки, солнечные очки, пляжные зонтики и многое другое. Выставка "Курортная мода" будет дополнена уникальными фотографиями, журналами мод, эскизами летних платьев и старинными открытками с видами курортов.

Фото: Пресс-служба

МЕСТО: ВДНХ, павильон №16 "Гидрометеорология"

ДАТА: 1 августа – 4 ноября

БИЛЕТЫ: 300 руб.

1 августа

Ежегодный летний фестиваль Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва откроется в Москве 1 августа 2018 года. В этом году он пройдет под девизом "Лето балета" – на протяжении целого месяца на сцене театра "Новая опера" можно будет увидеть знаковые постановки труппы: "Жизель", "Дон Кихот", "Щелкунчик", "Спартак" и "Коппелия".  

27 июля 2018, 14:21

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