Подростки попали в модное рабство

Футболка за 12 тысяч рублей, свитер вдвое дороже, цена на кроссовки вовсе переваливает за полтинник. Подростки готовы хвастать даже трусами, если на них этикетка популярного среди молодежи бренда или логотип знаменитого дизайнера. "Упаковка" современного тинэйджера может стоить несколько сотен тысяч рублей, но дело даже не в цене. Гораздо важнее – фирма. Хотя люди, для которых мерилом успеха являлся узнаваемый бренд, были всегда, сейчас это превратилось в настоящую эпидемию.

"Брендомания" стала молодежным движением, а "хайпбисты" – так называют модников, помешанных на брендовой одежде – новой субкультурой. Их ценности – не духовное развитие или социальный протест, а фирменные вещи: чем дороже, тем престижнее и круче.

В видеороликах на YouTube подростки с гордостью озвучивают суммы, от которых у большинства взрослых россиян округляются глаза. Ролики, где подростки рассказывают о своих дорогих образах, собирают миллионы просмотров. Возникает вопрос, откуда у школьников такие деньги? Неужели, каждый второй тинэйджер на улицах, сын или дочь миллионеров?

Сами модники объясняют: брендовая одежда – это своего рода инвестиции. Был бы стартовый капитал на покупку первой вещи, а дальше ее можно перепродавать до бесконечности. Настоящий бренд, как хорошее вино, со временем становится лишь дороже. Действительно, в соцсетях десятки ресейлерских групп и тысячи объявлений о продаже одежды модных лейблов. Таким способом подростки и зарабатывают себе на новый "прикид". Причем, иногда накручивают цену втрое выше начальной.

По мнению психолога Айны Громовой, такая тенденция является отклонением от нормы, а погоню за лейблом она называет "брендоманией". "Двигатель этой субкультуры – эгоцентризм, нарциссизм и неуверенность в себе, – рассказывает эксперт. – В неокрепшем детском сознании дорогие вещи являются пропуском в мир успешных людей. Приобретая модные аксессуары, они чувствуют себя сопричастными к элитарным кругам. Этой роскошью тинэйджеры создают иллюзию богатства, которая подменяет им понятие счастья, повышает самооценку и дает ощущение значимости в глазах сверстников", – говорит она.

Доходит до того, что для родителей юных модников пристрастие их детей оборачивается серьезными скандалами. Сын Виктории С. Семен через интернет купил дорогую фирменную ветровку за 30 тысяч рублей. Носил ее, не снимая. Однажды мальчик ушел на прогулку без куртки. Виктория решила ее постирать, а заодно по привычке срезала бирки. Когда ребенок вернулся и увидел, что сделала его мама, у него случилась истерика. "Семен пришел в бешенство, – вспоминает Виктория. – Обзывал меня, кричал, что я ничего не понимаю, что куртка теперь и гроша ломанного не стоит. Больше он эту ветровку не надевал ни разу".

Опасность модной лихорадки, по словам психологов, заключается в том, что подростки за дорогим фасадом теряют собственное "Я". "Для такой молодежи не важны качества человека, если он одет в одежду массмаркета. Они встречают и провожают исключительно по одежке. Сам по себе этот тренд не новый. Можно вспомнить фирмачей из 80-х, которые отдавали последние деньги за заграничные джинсы или кроссовки. Страшно то, что сегодня, благодаря интернету и рекламным технологиям, это явление приобрело небывалый масштаб", - объясняет Айна Громова.

Впрочем, винить одних только маркетологов в брендовой эпидемии не стоит. Во многом, ответственность лежит и на родителях, которые потакают каждой прихоти своего ребенка, и, порой, влезают в огромные долги, чтобы купить своему чаду модный смартфон или неоправданно дорогие вещи. Тем самым, они не делают подростку лучше. Напротив, сажают его себе на шею, развивая потребительское отношение к людям и к жизни. "Дорогие вещи дают лишь кратковременное удовлетворение, – считает Айна Громова. - Взрослые должны понимать, что за каждым новым аксессуаром появляется следующий – новее и лучше. Эта невротическая гонка никогда не кончится, а потребности ребенка будут постоянно расти".

Задача родителей научить своих детей не стильно одеваться, а стильно жить. И для этого не нужно тратить все время и деньги на модные шмотки. Ведь счастье бесплатно, а модными брендами прикрываются те, у кого нет своего вкуса.