Известную актрису затравили за фото в бикини
Сара Кхан – мусульманка. И пользователи сочли, что приверженке ислама не подобает выкладывать на всеобщее обозрение фотографии в бикини.
"Думаю, ты забыла, что являешься мусульманкой. Меняй религию, потому что в исламе такие одежды не разрешены", – написал один комментатор. "Меняй религию и делай что хочешь. Позор тебе, Сара. Ты была моим вдохновением, но теперь я ненавижу тебя", – вторит другой.
Актриса обычно на критику отвечала скромно – просто напоминала, что надо уважать других людей, пишет Daily Mail. "Мы уважаем вас, ребята, за ваше мнение и то, что вы чувствуете, но и вы должны уважать нас", – как-то заявила актриса от лица коллег по цеху. На сей раз Сара предпочла отмолчаться. Тем более что восторженных комментариев поклонников тоже было немало.
Британское издание напоминает, что Сара Кхан не первый раз подвергается нападкам со стороны интернет-троллей. Им не нравится ее чересчур свободный для ислама образ жизни.
Артистке посоветовали сменить врача и больницу
80-летний народный артист продолжает лечение
Названы причины смерти артиста
Девушка посетовала, что ее "достали"