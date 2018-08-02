Жуткие последствия интимной депиляции

Врач из британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов Ванесса Маккей рассказала, чем страшно бритье зоны бикини. По ее словам, эта процедура может быть вредной для женского здоровья.

Гинеколог отметила, что волосы необходимы человеку для поддержания гигиены и предохранения от воспалительных заболеваний. Маккей добавила, что волосы создают естественный барьер, снижающий контакт интимной зоны с бактериями и пылью.

Кроме того, устранение волос создает ранки и повреждает волосяные фолликулы, что может привести к воспалению, сообщает The Independent. Еще один плюс волос на теле – то, что они снижают риск контакта "кожа к коже" с партнером, страдающим заболеванием, передающимся половым путем (в частности, вирусом папилломы человека), и помогают избежать заражения.

Примером того, насколько опасным может оказаться получение ранки при бритье волос, является недавняя история 43-летней британки Тани Черножуков. Брея ноги, женщина оставила на коже небольшой порез, а вскоре в этом месте из-за попавшей инфекции началась гангрена, и в результате конечность пришлось ампутировать.

Отметим, что в последние годы среди женщин по всему миру набирает моду тенденция не избавляться от волос на теле, тем самым подчеркивая свою естественность. Некоторые представительницы прекрасного пола даже становятся популярными Instagram-блогершами благодаря снимкам своей нестандартной внешности.