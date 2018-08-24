Хирург рассказал об операциях на лице Екатерины Варнавы

Екатерина Варнава – видная красавица с особой внешностью. Стройная, высокая, со своей "изюминкой". Многих интересует, какие вмешательства позволила себе артистка, чтобы улучшить свой облик. Dni.Ru обратились с этим вопросом к пластическому хирургу.

"Когда люди видят девушку с необычной внешностью, то почему-то думают, что она непременно "ложилась под нож". Но это не всегда так. Если у Екатерины и были проведены какие-либо операции, то их очень мало. Да, в последнее время ее лицо изменилось, но эти изменения, как мне кажется, достигнуты в основном с помощью грамотного использования средств макияжа, – рассказал пластической хирург Арташес Айрапетян.

Из вмешательств отметил лишь манипуляции по коррекции объема губ. По его словам, сейчас верхняя губа стала поменьше, акцент сместился, и губы стали более естественными.

"На ранних фотографиях у Екатерины видны большие скуловые дуги, продолжает Айрапетян. – На более поздних – уже красивый изгиб скуловой линии. Безусловно, Екатерина очень заметно похудела, но это не могло привести к таким изменениям. Поэтому можно предположить, что она удалила комки Биша".

А вот по поводу носа Варнавы есть вопросы. "Екатерина могла чуть-чуть изменить только его кончик. Вряд ли она решилась полностью исправить нос, потому что он привносит в ее внешность особую красоту. Правда, на некоторых фотографиях появляется ощущение, что Екатерина все-таки сделала ринопластику, но, я думаю, что там были использованы фоторедакторы", – неуверенно предположил хирург.

Также, скорее всего от появления морщин и для придания свежести Варнава делает уколы ботокса и гиалуроновой кислоты. "Что касается фигуры и конкретно груди, то никаких вмешательств не было, у Екатерины от природы пышная грудь", – сказал он.

Сама Варнава говорила, что не прибегала к пластической хирургии. Нельзя исключать, что она честна с поклонниками, и все ее изменения связаны только с уходом за собой.