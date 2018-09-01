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Lifestyle

У Ксении Собчак гуляют брови

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press
За последние годы телеведущая Ксения Собчак прекратилась из "гадкого утенка" в прекрасного лебедя. Предположения о хирургических вмешательствам телеведущая яростно отрицает. Всю правду о ее преображениях Dni.Ru раскрыла пластический хирург, врач-косметолог Любовь Акрум.
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У Ксении Собчак гуляют брови. "На разных фотографиях линия бровей то выше, то ниже. Это говорит о том, что она однозначно делает инъекции ботокса. Блефаропластику телеведущая не делала, но нужно уже задуматься об этом, потому что от природы у девушки низко расположенные брови и нависшее верхнее веко, а это делает взгляд тяжелым", – поделилась своими соображениями эксперт.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Как бы Ксения не убеждала окружающих, что не делала ринопластику, любой врач скажет, что это неправда. Раньше нос у Собчак был шире, с горбинкой. Сейчас горбинки нет, спинка носа стала тоньше, кончик приподнят. "Когда во время ринопластики убирают горбинку, кончик носа всегда приподнимается. Более того, нос с возрастом не становится, только шире, а здесь мы видим обратный эффект. Так что ринопластика однозначно была, но операция была выполнена очень грамотно и корректно. Форму носа не изменили, сохранив индивидуальность. Но можно предположить, что с нижней частью лица серьезно поработали челюстно-лицевые хирурги. Была проведена большая работа по коррекции прикуса. Это целый курс ортодонтии и ортогностии. И это не только брекеты. Скорее всего был уменьшен объем подбородочной кости", – прокомментировала Любовь Акрум.

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Хирург также отметила изменение формы губ. "Первые инъекции были очень неудачные. Губы казались чрезмерно увеличенными. Видно, что теперь Ксения корректирует их объем, но очень деликатно", – похвалила телеведущую врач.

Любовь Акрум считает, что Ксения очень тщательно за собой ухаживает, так как ее кожа в прекрасном состоянии. "Вероятно, она регулярно делает мезотерапию и другие уходовые инъекционные процедуры. Годы идут, а Ксения выглядит все лучше", – сказала она. 

1 сентября 2018, 16:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем удивляла Собчак

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