Захарова свела с ума ножками в чулочках

Официальный представитель МИДа опубликовала на своей странице в Instagram фото в необычном наряде. Кроме того, Мария Захарова рассказала о своем таланте.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала подписчикам, что летом ей пришлось выступить в нестандартном амплуа. "Даже не спрашивайте. Сойдемся на "лето 2018 было прекрасным". Хотя если кому-то понадобится детская анимация, я готова, опыт имеется", - написала дипломат.

При этом Захарова восхитила фолловеров снимком, на котором она позирует в необычном наряде на лодке, плывущей по реке. На ней короткое полосатое платье и чулки. При этом один из них полосатый, а другой – черный.

Пользователи Сети были в восторге от стройных ног дипломата и отметили, что Мария Захарова прекрасно выглядит. Они высказали предположение, что это карнавальный костюм. "Прикольный костюмчик! И сидит отлично!", "Так держать! Вы – лучшая из лучших!" – написали фолловеры.

В комментариях подписчики попытались угадать, кого изображала Захарова. Самыми популярными версиями оказались Пеппи Длинныйчулок и пиратка.

Ранее Мария Захарова показала, что чиновники могут быть яркими, умными, стильными, веселыми. Она много работает, но отдыхать умеет хорошо. Яркое тому подтверждение – танцы на вечеринке фестиваля "Жара" в Баку. Подписчики страницы "Авторадио" в Instagram были в восторге от увиденного: "И поговорить может, и станцевать – огонь женщина!!!" – прокомментировал один из пользователей соцсети.