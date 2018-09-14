Главные события Москвы с 14 по 20 сентября 2018 года

Еда Путешествия Культура Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Изменившаяся Алсу с треском провалилась
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
Цветущая вдова запретила оплакивать Кобзона
Аллегрова показала постаревшую дочь
Свалившаяся Аллегрова перестала вставать с постели
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
партнеры
Пятница 14 сентября
Лента новостей
14:07
Под Москвой поймали сваривших котят живодеров
13:48
Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%
13:45
Клип "Цвет настроения черный": Тимати "скрестил" Киркорова с Кридом
13:32
Известного режиссера обвинили в сексуальных домогательствах
13:23
"Я с ребенком, а он в этой мрази ковыряется": Блюменкранц увидела измену мужа
12:59
В Петербурге мать довела грудничка до истощения
12:33
Известного бойца выгнали из спорта на 26 лет
12:25
Участники проекта "ПолитСтартап" стали депутатами
12:23
Новая деталь в деле о пожаре в "Зимней вишне"
12:10
"Поменяй стилиста": фигуристая Шарапова превратилась в прямоугольник
12:00
В московском метро женщина попала под поезд
11:31
Народ молится за онкобольного артиста из КВН
11:17
Звезду шоу "Пацанки" зверски избили во время съемок
11:16
Скончался прославленный отечественный спортсмен
11:02
Украинцев решили жестоко пороть за любовь к России
10:45
Винер устроила публичную порку выигравшей золото чемпионке
10:42
"Наташа, прости": Малахов сбежал из России к известной ведущей
10:25
Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой
10:15
Российские дети признаны самыми красивыми в мире
09:56
Удар по самому больному: Москва нашла слабое место Вашингтона
09:51
Известного музыканта избили на собственном концерте в Москве
09:30
"Зло разрушает": откровенное интервью оскандалившейся Марии Шукшиной
09:13
Подробности загадочной истории с продырявленным кораблем "Союз"
08:47
Это серьезно: певец Дмитрий Маликов теряет зрение
08:27
Участник "Евровидения" опустился до съемок в шоу "Голос.60+"
08:17
Геи и шпионы неубедительны: эксперт по лжи разобрал интервью "отравителей" Скрипалей
08:01
Умер народный артист России Михаил Асафов
21:59
Крымскому мосту осталось недолго
21:51
России подготовили новый допинг-скандал
21:38
Джоли попалась на подлой манипуляции
21:34
На пляж с отдыхающими обрушились скалы (видео)
21:11
Сын Рудковской и Плющенко назван одним из самых красивых мальчиков на планете
21:10
Ответная пощечина: Черышев разгромил WADA
21:02
"Надоело абсолютно все": Алсу решилась на глобальные перемены
20:33
Мария Захарова выступит на Международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 2018
20:28
Геи России поддержали "отравителей" Скрипалей
19:45
Скандал в шоу "Танцы": Мигель поиздевался над участником-инвалидом
19:41
В столичную больницу попал мужчина с яблоком в прямой кишке
19:09
"Девственность восстановил": Солнцев об интиме с преобразившейся женой-старушкой
19:05
Известного рэпера повесили в центре Москвы
18:40
Ложь и провокация: Лондон закатил истерику из-за "отравителей" Скрипалей
18:38
Беременная Бледанс показала идеально плоский живот
18:19
Погиб человек: в Бельгии прогремел взрыв
18:19
Найден продлевающий жизнь продукт
18:12
Чехова нашла плюсы в лишнем весе
17:55
На Урале полицию обокрали на 3,5 миллиона
17:40
Рита Дакота отказалась от детей
17:37
Цымбалюк-Романовская под руку с Шаляпиным наделала шуму в московском кинотеатре
17:09
Почему люди добровольно выбирают рабство в офисе
17:01
"Отравителей" Скрипалей заманили церковью в грязную гей-столицу
16:58
Поклонская и Аршба имеют равные шансы возглавить новую комиссию в Думе
16:57
Агрессивный рак убивает звезду КВН
16:52
45-летняя Юлия Высоцкая показала шикарные ноги в мини
16:43
В Москве объявились выдающие себя за патрульных вымогатели
16:29
В Госдуме объединили комиссии по этике и контролю за доходами
16:25
Райский отдых олимпийской чемпионки на Мальдивах
16:17
Май Абрикосов обрушился на новинку "Дома-2"
16:16
Парламентарий считает ошибкой ЦБ отзыв лицензии у "Югры"
16:15
"Шесть трупов": Борисов обнародовал шокирующий компромат на Мазур
16:13
Известную модель обварили кипятком в СИЗО
16:07
Житель Уфы откопал в своем огороде мину
15:29
На восточном участке БКЛ начали строить второй тоннель
15:25
Запашный заговорил после страшной аварии
15:09
Россияне заплатили здоровьем за отдых в Крыму
15:06
Состояние беременной от Серова звезды "Дома-2" ухудшилось
15:02
Где найти Человека-паука, Халка и Железного человека
14:48
Боня раскрыла неожиданную причину расставания с сыном миллионера
14:32
"Оставьте нас в покое!" – "отравители" Скрипалей влипли в мерзкий гей-скандал
14:26
В Волгограде автоледи вылетела на встречку и убила троих мужчин
14:11
Заявивший о войне Путин довел украинцев до исступления
14:06
Сморщенный Билан рассекретил красавца-отца
14:03
В Удмуртии в результате пожара погибли люди
13:53
Гидроавиасалон-2018: взят курс на роботизацию
13:49
В Нижегородской области нерадивую мать отправили под суд
13:40
В Казани студент сбил велосипедиста
13:22
Названы город и даты проведения "Евровидения-2019"
13:18
"Хотели оторваться": "отравители" раскрыли все карты в деле Скрипалей
13:13
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
13:09
Степаненко ускользнула от ворвавшегося в квартиру Петросяна
12:52
Госдума встала на защиту граждан предпенсионного возраста
12:39
"Страшно смотреть": народ в ужасе от конвульсий ребенка Рапунцель
12:37
Раскрыт главный секрет скандального клипа "Ибица"
12:31
В Екатеринбурге пассажир с ножом напал на водителя автобуса
12:21
В московском парке найден обезглавленный труп Владимира Киселева
12:08
В РАН пройдет XV фестиваль науки для школьников
12:03
"Отвратительная мерзость": телеведущий о запретном чувстве Киркорова к Шнурову
11:55
Елена Темникова о своей идеальной фигуре: Спортом я не занимаюсь
11:53
В московском метро пьяный хулиган разрезал себе шею
11:40
Объявлен перезапуск шоу "Последний герой"
11:24
В Тюмени пропали 10 грибников
11:14
"Отравители" Скрипалей вышли в эфир
11:06
Трясущаяся звезда "Дома-2" в рваной ночнушке пожаловалась на преследования Серова
11:00
Россия и Нидерланды укрепляют межпарламентские связи
10:47
Такси-убийца: Запашный попал в крупное ДТП
10:42
Жириновский устроил визгливую истерику перед Соловьевым
10:29
Очень смешную комедию покажут в МДМ
10:14
Серьезная болезнь перевернула жизнь Елены Летучей
10:12
Возвращавшийся с дачного отдыха пенсионер попал под КамАЗ
09:49
Готовы воевать: Путин сделал важное заявление
09:45
В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фриске вытащила любимого друга с того света
Цымбалюк-Романовская под руку с Шаляпиным наделала шуму в московском кинотеатре
Сын Рудковской и Плющенко назван одним из самых красивых мальчиков на планете
Трясущаяся звезда "Дома-2" в рваной ночнушке пожаловалась на преследования Серова
76-летняя Вера Алентова выглядит ровесницей дочери
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты после известия о ребенке
Lifestyle

Главные события Москвы с 14 по 20 сентября 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Кино, театр, музыкальные концерты – жизнь в Москве, как обычно, кипит. Dni.Ru расскажут о самых интересных событиях ближайших семи дней. Куда пойти – выбор за вами!
прочитано 583 раза

14 сентября, пятница

В Крокус Сити Холле выступят немецкие индастриал-рокеры "OOMPH" в сопровождении симфонического оркестра. Коллектив отыграет специальную программу для своих поклонников, в которой, как заявляют организаторы, будет уникальная музыкальная постановка, которую еще никому не доводилось видеть и слышать. Будут исполнены самые известные и проверенные временем хиты "Ich Bin Du", "Labyrinth", "Augen Auf!", "Gott ist ein Popstar", "Bonobo" – и все это в симфоническом звучании и в атмосфере камерного зала.

В Театре Наталии Сац покажут балет И.Сац и Е.Подгайца "Синяя птица". Это спектакль о поисках Птицы Счастья, который много десятилетий находился в репертуаре театра под руководством Наталии Сац. Он в свое время возник как поклон ее отцу, композитору Илье Сацу, написавшему к нему музыку. Сегодня театр вдохнул новую жизнь в знаменитый балет, придав неувядающей музыке Ильи Саца первоклассную современную огранку. "Для нашего театра это принципиальный, знаковый проект, ведь без знаменитого спектакля МХТ невозможно представить себе историю театра ХХ века, историю семьи Сац и историю Детского музыкального театра, – рассказывает художественный руководитель театра Георгий Исаакян. – У нашей "Синей птицы" очень необычная, современная постановочная группа, которая разговаривает с сегодняшним зрителем на сегодняшнем театральном языке".

Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина

В Театре Российской армии выступит Национальный центр исполнительских искусств Китая (Государственный Большой театр), который представит в России оперу "А зори здесь тихие" по одноименному произведению Бориса Васильева. Прозвучит концертное исполнение оперы, а также гала-концерт с участием китайских и российских оперных певцов. Это первая в истории опера на китайском языке о Великой Отечественной войне, созданная китайским композитором. Тян Цзянпин – известный музыкант, профессор композиции в Центральной музыкальной консерватории Китая, который первым в стране получил докторскую степень по этому направлению.

В Институте русского реалистического искусства открыла свои двери выставка, посвященная Георгию Нисскому. Художник был популярен 1950-1960 годах и сейчас обретает новую славу. На его полотнах изображены железные дороги, автострады и самолеты в небе. Выставка знакомит гостей с лучшими работами художника, а также расскажет о становлении стиля Нисского, расскажет о его кумирах и последователях. Представлены работы тех, кто вдохновлял и учил его – Аркадия Рылова, Петра Кончаловского, Николая Рериха, Александра Дейнеки, Альбера Марке. В экспозиции имеется большое количество документальных материалов, почти все они представлены впервые даже для специалистов.

Фото: mmdm.ru

В Светлановском зале Московского международного дома музыки покажут шоу "Metallica Romance". Прозвучат все баллады и главные хиты легендарной группы в исполнении симфонического оркестра Morrison orchestra project под руководством Сергея Акимова. В качестве вокалиста выступит Ронни Ромеро (Испания). Это будет рок-опера наоборот, когда рок-хиты будут переложены на язык классической музыки, рождая новое прочтение всемирно известных композиций, в котором сплетаются воедино рок, электричество, акустика и классический канон.

15 сентября, суббота

На площадке дизайн-завода "Флакон" пройдет первый фестиваль Сингапура в Москве. Гости смогут познакомиться с настоящей сингапурской кухней, которую будут готовить известные шеф-повары, чьи рестораны и стрит-фуд заведения имеют мишленовские звезды. Также будут представлены работы именитых дизайнеров, будет музыка, танцы и мастер-классы. Вниманию публики представят фотографии, демонстрирующие самые живописные виды Сингапура, в кино-лаунже можно будет посмотреть лучшие шоу о Сингапуре, а любители спорта смогут увидеть прямую трансляцию гонки "Формула-1", которая как раз будет проходить в это время в городе-государстве.

Фото: teatr-millenium.org

В театре "Миллениум" покажут спектакль "Поймай меня…сможешь?". По сюжету жена возвращается домой и застает мужа с молодой красивой девушкой. Это будет комедия, где главные роли исполнят Федор Добронравов, Елена Сафонова, Татьяна Васильева и Филипп Васильев. Как говорят создатели, спектакль подарит великолепные впечатления и незабываемый вечер каждому зрителю.

Детский музыкальный театр им. Наталии Сац покажет маленьким зрителям оперу Н.А. Римского-Корсакова "Ночь перед Рождеством". Спектакль станет для юных слушателей настоящим приключением и оставит яркие впечатления. В постановке художественного руководителя театра Георгия Исаакяна юные зрители от шести лет познакомятся с великим наследием мировой и отечественной оперной музыки – и, скорее всего, влюбятся в нее.

Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина

16 сентября, воскресенье

В клубе "Москва" выступит группа "Мураками", в рамках которого вокалистка Диляра Вагапова отметит свой День Рождения, а также будет презентован альбом "Кислород". Готовятся сюрпризы, а также теплая и душевная атмосфера.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит Вася Обломов. Пятый альбом Васи Обломова "Долгая и несчастливая жизнь" (записанный при участии Глеба Самойлова и, как обычно, исполненный в поэтической стилистике социального комментария) увидел свет в прошлом году, по традиции выбившись в хиты продаж и критики, ну а этой весной у артиста вышел новый сингл под провокационным названием "Жизнь налаживается".

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Мастер и Маргарита", поставленный по самому мистическому роману М. Булгакова. Это история о сущности человеческой жизни и великой любви, разрушающей любые преграды, которая не нуждается в представлении. Желающие смогут окунуться в атмосферу этого знакового произведения.

Группа "Мураками". Фото: wikipedia.org/Андрей Васильев

17 сентября, понедельник

В шоу-руме Amoralle на Ленинском проспекте пройдет мастер-класс психолога Ирины Богачек, где гости смогут рассмотреть свой "Ролевой Гардероб". Известно, в других людях нам не нравится и раздражает именно то, что есть в нашей собственной теневой стороне. Поэтому, на своем авторском мастер-классе эксперт предлагает женщинам рассмотреть свой "Ролевой Гардероб". Психолог предупреждает, что гостей могут ожидать сюрпризы и откровения. Но генеральную уборку делать иногда все же нужно, считает Богачек. И предлагает расчистить свое пространство для новых вещей и новых социальных ролей.

18 сентября, вторник

В клубе "Агломерат" выступят гуру экспериментального метала из США "Rosetta". Коллектив играет отстраненную и в то же время очень трогающую и вдохновляющую тяжелую музыку, раскрывающую глубины внутреннего космоса человека. В прошлом году у группы вышел сильный новый альбом "Utopioid", в поддержку которого и состоится столичный концерт. Хотя, конечно же, не обойдется и без лучших композиций прошлых лет и сюрпризов.

Группа "Rosetta". Фото: wikipedia.org/Pavel Mazur

19 сентября, среда

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит группа "Sons Of Apollo". Это проект, основанный экс-участниками "Dream Theater" Майком Портным и Дереком Шериняном, бас-гитаристом "Mr. Big" и "The Winery Dogs" Билли Шихэном, вокалистом "Journey" Джеффом Скоттом Сото и бывшим гитаристом "Guns N’ Roses" Роном Талом. Это союз известных  виртуозов, чей дебютный альбом "Psychotic Sypmhony" получил одобрение публики и критиков. Дерек Шеринян рассказывает: "Я бы сказал, что мы играем весьма современную музыку, но делаем сие как бы с олд-скульной душой. И считаю эту группу действительно уникальной, потому как наряду с настоящей рок-н– ролльной развязностью, мы еще и виртуозы – а это, ребята, не сочтите за хвастовство – реально гремучая смесь!".

20 сентября, четверг

В Центре фотографии имени братьев Люмьер откроется выставка работ американского архитектурного фотографа XX века Эзры Столлера. Будут представлены черно-белые фотографии общественных зданий, офисов и частных домов самого начала его карьеры в конце 1930-х по 1970-е. Гости увидят Музей Соломона Гуггенхайма, музей американского искусства Уитни, небоскребы Манхеттена, терминал авиакомпании TWA аэропорта им. Джона Кеннеди, знаменитый "Дом над водопадом" и многие другие знаковые архитектурные строения эпохи модернизма. Выставка продлится до 2 декабря.

Фото: neglinka29.ru

В театре "Школа современной пьесы" покажут спектакль "Русское горе…от ума". Постановка весьма далека от классического первоисточника, пьесы Грибоедова, которую все изучали, изучают и будут изучать в школе. Здесь Фамусов и Чацкий поют арии, София танцует танго, Лиза исполняет куплеты, а хор комментирует происходящее не хуже, чем в древнегреческой комедии.

14 сентября 2018, 10:05

комментарии

Политика

Ложь и провокация: Лондон закатил истерику из-за "отравителей" Скрипалей
Украина огласила план по уничтожению России
"Великого флотоводца" Порошенко подняли на смех
Трамп втянул Меркель в авантюру против Путина

Шоу-бизнес

"Я с ребенком, а он в этой мрази ковыряется": Блюменкранц увидела измену мужа
"Поменяй стилиста": фигуристая Шарапова превратилась в прямоугольник
Известная певица умерла от рака на руках у мужа
Народ молится за онкобольного артиста из КВН

Проишествия

На пляж с отдыхающими обрушились скалы (видео)
В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв
В прямом эфире "Доброго утра" умерла гостья
Девушка поплатилась пальцем из-за привычки грызть ногти

Lifestyle

Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Шоу-бизнес

Фриске вытащила любимого друга с того света

Откровенное интервью отца певицы
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская под руку с Шаляпиным наделала шуму в московском кинотеатре

Знаменитости не отходили друг от друга
Шоу-бизнес

"Девственность восстановил": Солнцев об интиме с преобразившейся женой-старушкой

Катюша и Гоген не вылезают из постели
Общество

Крымскому мосту осталось недолго

На Украине спят и видят, когда он развалится

Гороскоп

Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой
"Надоело абсолютно все": Алсу решилась на глобальные перемены
Борису Моисееву предсказали беспамятство и скорую смерть
Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября

Фоторепортажи

Райский отдых олимпийской чемпионки на Мальдивах
Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды
Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко
Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах

Спорт

России подготовили новый допинг-скандал
Ответная пощечина: Черышев разгромил WADA
"Зачем это нужно": Авербух вскипел из-за гея-тренера Медведевой
Виктор Ан нажился на олимпийских наградах и сбежал из России

Регионы

Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
Кровь стынет от ужаса: из-за чего школьница изнасиловала подругу сосиской
Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru