Главные события Москвы с 14 по 20 сентября 2018 года

Кино, театр, музыкальные концерты – жизнь в Москве, как обычно, кипит. Dni.Ru расскажут о самых интересных событиях ближайших семи дней. Куда пойти – выбор за вами!

14 сентября, пятница

В Крокус Сити Холле выступят немецкие индастриал-рокеры "OOMPH" в сопровождении симфонического оркестра. Коллектив отыграет специальную программу для своих поклонников, в которой, как заявляют организаторы, будет уникальная музыкальная постановка, которую еще никому не доводилось видеть и слышать. Будут исполнены самые известные и проверенные временем хиты "Ich Bin Du", "Labyrinth", "Augen Auf!", "Gott ist ein Popstar", "Bonobo" – и все это в симфоническом звучании и в атмосфере камерного зала.

В Театре Наталии Сац покажут балет И.Сац и Е.Подгайца "Синяя птица". Это спектакль о поисках Птицы Счастья, который много десятилетий находился в репертуаре театра под руководством Наталии Сац. Он в свое время возник как поклон ее отцу, композитору Илье Сацу, написавшему к нему музыку. Сегодня театр вдохнул новую жизнь в знаменитый балет, придав неувядающей музыке Ильи Саца первоклассную современную огранку. "Для нашего театра это принципиальный, знаковый проект, ведь без знаменитого спектакля МХТ невозможно представить себе историю театра ХХ века, историю семьи Сац и историю Детского музыкального театра, – рассказывает художественный руководитель театра Георгий Исаакян. – У нашей "Синей птицы" очень необычная, современная постановочная группа, которая разговаривает с сегодняшним зрителем на сегодняшнем театральном языке".

В Театре Российской армии выступит Национальный центр исполнительских искусств Китая (Государственный Большой театр), который представит в России оперу "А зори здесь тихие" по одноименному произведению Бориса Васильева. Прозвучит концертное исполнение оперы, а также гала-концерт с участием китайских и российских оперных певцов. Это первая в истории опера на китайском языке о Великой Отечественной войне, созданная китайским композитором. Тян Цзянпин – известный музыкант, профессор композиции в Центральной музыкальной консерватории Китая, который первым в стране получил докторскую степень по этому направлению.

В Институте русского реалистического искусства открыла свои двери выставка, посвященная Георгию Нисскому. Художник был популярен 1950-1960 годах и сейчас обретает новую славу. На его полотнах изображены железные дороги, автострады и самолеты в небе. Выставка знакомит гостей с лучшими работами художника, а также расскажет о становлении стиля Нисского, расскажет о его кумирах и последователях. Представлены работы тех, кто вдохновлял и учил его – Аркадия Рылова, Петра Кончаловского, Николая Рериха, Александра Дейнеки, Альбера Марке. В экспозиции имеется большое количество документальных материалов, почти все они представлены впервые даже для специалистов.

В Светлановском зале Московского международного дома музыки покажут шоу "Metallica Romance". Прозвучат все баллады и главные хиты легендарной группы в исполнении симфонического оркестра Morrison orchestra project под руководством Сергея Акимова. В качестве вокалиста выступит Ронни Ромеро (Испания). Это будет рок-опера наоборот, когда рок-хиты будут переложены на язык классической музыки, рождая новое прочтение всемирно известных композиций, в котором сплетаются воедино рок, электричество, акустика и классический канон.

15 сентября, суббота

На площадке дизайн-завода "Флакон" пройдет первый фестиваль Сингапура в Москве. Гости смогут познакомиться с настоящей сингапурской кухней, которую будут готовить известные шеф-повары, чьи рестораны и стрит-фуд заведения имеют мишленовские звезды. Также будут представлены работы именитых дизайнеров, будет музыка, танцы и мастер-классы. Вниманию публики представят фотографии, демонстрирующие самые живописные виды Сингапура, в кино-лаунже можно будет посмотреть лучшие шоу о Сингапуре, а любители спорта смогут увидеть прямую трансляцию гонки "Формула-1", которая как раз будет проходить в это время в городе-государстве.

В театре "Миллениум" покажут спектакль "Поймай меня…сможешь?". По сюжету жена возвращается домой и застает мужа с молодой красивой девушкой. Это будет комедия, где главные роли исполнят Федор Добронравов, Елена Сафонова, Татьяна Васильева и Филипп Васильев. Как говорят создатели, спектакль подарит великолепные впечатления и незабываемый вечер каждому зрителю.

Детский музыкальный театр им. Наталии Сац покажет маленьким зрителям оперу Н.А. Римского-Корсакова "Ночь перед Рождеством". Спектакль станет для юных слушателей настоящим приключением и оставит яркие впечатления. В постановке художественного руководителя театра Георгия Исаакяна юные зрители от шести лет познакомятся с великим наследием мировой и отечественной оперной музыки – и, скорее всего, влюбятся в нее.

16 сентября, воскресенье

В клубе "Москва" выступит группа "Мураками", в рамках которого вокалистка Диляра Вагапова отметит свой День Рождения, а также будет презентован альбом "Кислород". Готовятся сюрпризы, а также теплая и душевная атмосфера.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит Вася Обломов. Пятый альбом Васи Обломова "Долгая и несчастливая жизнь" (записанный при участии Глеба Самойлова и, как обычно, исполненный в поэтической стилистике социального комментария) увидел свет в прошлом году, по традиции выбившись в хиты продаж и критики, ну а этой весной у артиста вышел новый сингл под провокационным названием "Жизнь налаживается".

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Мастер и Маргарита", поставленный по самому мистическому роману М. Булгакова. Это история о сущности человеческой жизни и великой любви, разрушающей любые преграды, которая не нуждается в представлении. Желающие смогут окунуться в атмосферу этого знакового произведения.

17 сентября, понедельник

В шоу-руме Amoralle на Ленинском проспекте пройдет мастер-класс психолога Ирины Богачек, где гости смогут рассмотреть свой "Ролевой Гардероб". Известно, в других людях нам не нравится и раздражает именно то, что есть в нашей собственной теневой стороне. Поэтому, на своем авторском мастер-классе эксперт предлагает женщинам рассмотреть свой "Ролевой Гардероб". Психолог предупреждает, что гостей могут ожидать сюрпризы и откровения. Но генеральную уборку делать иногда все же нужно, считает Богачек. И предлагает расчистить свое пространство для новых вещей и новых социальных ролей.

18 сентября, вторник

В клубе "Агломерат" выступят гуру экспериментального метала из США "Rosetta". Коллектив играет отстраненную и в то же время очень трогающую и вдохновляющую тяжелую музыку, раскрывающую глубины внутреннего космоса человека. В прошлом году у группы вышел сильный новый альбом "Utopioid", в поддержку которого и состоится столичный концерт. Хотя, конечно же, не обойдется и без лучших композиций прошлых лет и сюрпризов.

19 сентября, среда

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит группа "Sons Of Apollo". Это проект, основанный экс-участниками "Dream Theater" Майком Портным и Дереком Шериняном, бас-гитаристом "Mr. Big" и "The Winery Dogs" Билли Шихэном, вокалистом "Journey" Джеффом Скоттом Сото и бывшим гитаристом "Guns N’ Roses" Роном Талом. Это союз известных виртуозов, чей дебютный альбом "Psychotic Sypmhony" получил одобрение публики и критиков. Дерек Шеринян рассказывает: "Я бы сказал, что мы играем весьма современную музыку, но делаем сие как бы с олд-скульной душой. И считаю эту группу действительно уникальной, потому как наряду с настоящей рок-н– ролльной развязностью, мы еще и виртуозы – а это, ребята, не сочтите за хвастовство – реально гремучая смесь!".

20 сентября, четверг

В Центре фотографии имени братьев Люмьер откроется выставка работ американского архитектурного фотографа XX века Эзры Столлера. Будут представлены черно-белые фотографии общественных зданий, офисов и частных домов самого начала его карьеры в конце 1930-х по 1970-е. Гости увидят Музей Соломона Гуггенхайма, музей американского искусства Уитни, небоскребы Манхеттена, терминал авиакомпании TWA аэропорта им. Джона Кеннеди, знаменитый "Дом над водопадом" и многие другие знаковые архитектурные строения эпохи модернизма. Выставка продлится до 2 декабря.

В театре "Школа современной пьесы" покажут спектакль "Русское горе…от ума". Постановка весьма далека от классического первоисточника, пьесы Грибоедова, которую все изучали, изучают и будут изучать в школе. Здесь Фамусов и Чацкий поют арии, София танцует танго, Лиза исполняет куплеты, а хор комментирует происходящее не хуже, чем в древнегреческой комедии.