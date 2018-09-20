Модные тенденции осени-2018

В моде этой осенью – практически все тона, напоминающие об этом красивейшем сезоне. Здесь и ярко-оранжевый, прямо под цвет листвы, и огненно-красный, глубокий синий и многие другие цветовые гаммы. Эксперты отмечают, что с лета в новый сезон перешли пастельные тона розового голубого, серого, оранжевого и бежевого цветов. Скучать не дадут также ультрафиолетовый цвет и розовая фуксия.

И все же главные оттенки сезона осень-2018 традиционны для этого времени года – алый и золотой. Первый можно очень часто увидеть на неделях высокой моды и в модных лукбуках, причем посвященных как осени, так и зиме. Алым можно смело украшать одежду разных фасонов из плотных материалов. В сезон осень-2018 интересные интерпретации модного цвета представили Christian Dior, Badgley Mischka и многие другие.

Что за осень без золотых оттенков? Если в прошлом году было модно носить "золото" в отблеске пайеток и глиттера, то сейчас золотой, чем-то напоминающий горчичный, перешел на искусственный мех и ровные ткани. По-прежнему актуально сочетание желтого и черного. Замечательные примеры были показаны на модных показах Gucci, Albino Teodoro, Proenza Schouler.





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