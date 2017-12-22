Госдума ударно поработала в осеннюю сессию

Завершилась осенняя сессия Госдумы – самая короткая и, как оказалось, весьма эффективная по показателям работы. Депутатам пришлось трудиться в более жестком графике для того, чтобы успеть обсудить и принять важные законы, необходимые для устойчивого развития страны и благополучной жизни граждан. Парламентарии провели шесть дополнительных заседаний и иногда засиживались на Охотном ряду до позднего вечера.

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

В сентябре во время открытия сессии спикер Госдумы обозначил приоритеты депутатской работы на эту осень. Вячеслав Володин призвал уделить особое внимание завершению законодательного обеспечения реализации ежегодного послания президента Федеральному собранию. В числе приоритетных вопросов председатель Думы назвал также принятие федерального бюджета, расширение межпарламентского сотрудничества и повышение эффективности молодежного парламентаризма.

На первом месте, безусловно, выполнение послания президента. Спикер назвал работу над ним главным показателем эффективности работы депутатов. По его словам, именно по тому, как будут реализованы пункты прошлогоднего послания Владимира Путина парламентариями, будет оцениваться их деятельность за год. Председатель Госдумы напомнил, что послание адресовано именно парламенту и его задача – обеспечить реализацию пунктов документа на практике.





Эту задачу парламентарии выполнили в полном объеме. Среди принятых документов – законы, которые обеспечат благополучие и безопасность граждан. Это – инициатива о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, о безопасности критической информационной инфраструктуры, о телемедицине, о предоставлении объектов культурного наследия в безвозмездное пользование учреждениям образования и науки.

Как сказал Вячеслав Володин, уже подводя итоги осенней сессии 22 декабря, депутатам приходилось реагировать и на новые вызовы: телефонный терроризм и рост случаев вербовки в террористические организации.

План включал 97 законов, из них в 2017 году мы должны были принять 74, в 2018 году – 23. Хочу отметить, что все 74 закона, которые были запланированы на 2017 год, приняты.

Спикер также отметил, что впервые за три года Думе удалось выйти на решения по повышению оплаты труда, денежного довольствия военнослужащих, социальных пособий, выполнение майских указов президента и реализацию новых социальных проектов.





БЮДЖЕТ РОСТА

Осенняя сессия – традиционное время для принятия главного финансового документа страны. В этом году Дума утвердила не только бюджет на 2018 год, но и на плановый период 2019-2020 годов. Финансисты называли его бюджетом роста и сбалансированным бюджетом, который обеспечит подъем российской экономики и выполнение социальных обязательств государства в полном объеме.

Увеличивается финансирование по таким статьям, как общегосударственные расходы, национальная оборона и безопасность, а также по другим важным направлениям. Новый бюджет фактически обозначает уход России от нефтяной зависимости: доля доходов от продажи энергоресурсов в принятом депутатами документе составляет всего около 30%.

Документ закладывает новое бюджетное правило, в соответствии с которым доходы от продажи энергоресурсов будут не расходоваться, а вкладываться в резервы.

При этом базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель.





Работа над бюджетом в этом году шла по-новому. Единороссы предложили организовать экспертные обсуждения проекта главного финансового документа в регионах, пообещав обобщить поступившие предложения, проанализировать их и направить в правительство.

Политологи сочли это важным сигналом: открытый анализ документа, привлечение представителей профессиональных сообществ, гражданского общества со всей страны, интегрирование местных кадров в общефедеральную повестку – прежде такого никогда не случалось. В итоге бюджет прошел через серьезное "экспертное сито".

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ЗАВАЛЫ

Во время осенней сессии депутаты продолжили разбирать законодательные завалы, доставшиеся им в наследство от прежних составов Госдумы. Задачу освободить портфель непринятых законов поставил перед парламентариями спикер Вячеслав Володин.

В итоге к концу сессии три четверти (74,7%) из 2020 залежавшихся законов были рассмотрены. Для этого депутаты несколько раз собирались на дополнительные заседания и засиживались допоздна в стенах Думы.





Значительная часть документов утратила актуальность, их рассматривали по сокращенной процедуре. Тем не менее, в некоторых законодательных инициативах из прошлого, по словам спикера Думы, есть здравые и интересные мысли. Поэтому депутаты продолжат эту кропотливую работу.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ

Всем, кто захочет подшутить над гражданами страны и сотрудниками правоохранительных органов, следует серьезно призадуматься. В осеннюю сессию Госдума ужесточила наказание за телефонный терроризм. Теперь ложное сообщение о готовящемся взрыве, терактах или иных действиях, которые создают опасность гибели людей, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

За ложные звонки, направленные на дестабилизацию органов власти, грозит наказание от шести до восьми лет лишения свободы. В случае если лжесообщение об угрозе теракта привело к смерти человека или иным тяжким последствиям, преступник распрощается со свободой на восемь-десять лет.

Поправки в Уголовный кодекс были приняты не случайно – в сентябре 2017 года в России началась волна ложных минирований. За два месяца в почти 200 городах страны были эвакуированы более двух миллионов человек, причем около 250 тысяч – только в Москве. Во всех случаях сообщения о готовящихся терактах не подтвердились.





Что касается террористов настоящих, а не телефонных, то и здесь депутаты также ужесточили законы. Дума приняла документ об усилении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористических организаций.

Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненного заключения за склонение к терроризму или вербовку в ряды экстремистских организаций.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

Выполняя обещания Владимира Путина по поводу денежных выплат при рождении первенца, Госдума приняла соответствующий президентский законопроект. В конце ноября глава государства призвал представителей исполнительной и законодательной властей перезагрузить демографическую политику.

Принятый Думой документ устанавливает право на получение выплат при рождении или усыновлении первого и второго ребенка до достижения им полутора лет. Выплата пособий начнется, как и говорил президент, с января 2018 года.

Средний размер ежемесячных выплат на первенца в следующем году составит 10 с половиной тысяч рублей, а к 2020 году вырастет до 11 тысяч.

Кроме того, депутаты одобрили еще один президентский законопроект, направленный на стимулирование рождаемости – продление программы материнского капитала до конца 2021 года. Нормативно-правовой акт вводит дополнительные возможности по использованию маткапитала. Теперь выплату можно будет направить, помимо прочего, на платные услуги дошкольного образования.





Еще один важный шаг, направленный на поддержку граждан страны, касается повышения минимального размера оплаты труда: Госдума утвердила новый МРОТ. С 1 января 2018 года он будет составлять 85% от стоимости минимально необходимого набора товаров или 9489 рублей. Через год сумма должна вырасти и составлять уже 100% прожиточного минимума.

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА

Россияне смогут почувствовать себя увереннее при переходе дороги по зебре. Этой осенью Госдума приняла поправки об увеличении штрафов для водителей за непредоставление преимущества пешеходам и велосипедистам. Вместо полутора тысяч рублей депутаты установили штраф за это нарушение на уровне в две с половиной. Эксперты и представители ГАИ в один голос заявили, что увеличение штрафов положительно скажется на дорожной ситуации и снизит аварийность на пешеходных переходах.

Под занавес осенней сессии депутаты защитили диких животных от растерзания собаками. Нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об особенностях дрессировки охотничьих собак и птиц. Документ налагает запрет на контактные способы тренировки животных.

Нормативно-правовой акт предлагает сделать натаскивание собак на дичь более гуманным, исключив физический контакт между животными. Теперь владельцы притравочных станций, которые долгие годы работали полулегально, будут обязаны устанавливать ограждения из сетки или стекла. Это позволит защитить от травм как диких животных, так и самих охотничьих собак.





Защитить животных призван еще один закон, принятый депутатами в осеннюю сессию. Речь идет об ужесточении наказания за живодерство. Жестокое обращение с животными с применением садистских методов, повлекшее их гибель или увечье, будет наказываться штрафом до 80 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех лет.

Если такие действия совершаются в присутствии малолетнего, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, сопряжены с демонстрацией в СМИ или интернете, наказание еще строже – до пяти лет колонии.

КРЕПНУТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Большим успехом российской парламентской дипломатии и лично Вячеслава Володина назвали эксперты приезд делегаций из большинства стран мира на 137-ю ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, которая прошла в середине октября. На пять дней город на Неве стал столицей мирового парламентаризма. Тема форума в этом году – "Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог".





Межпарламентский союз – старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций. Сегодня парламентская дипломатия приобрела особую важность в непростой международной обстановке. Общение представителей законодательной власти разных стран помогает преодолеть негативные тенденции в глобальной политике, а Межпарламентский союз по сути становится аналогом ООН.

Для выработки совместных мер в деле борьбы с наркотиками в Москву съехались представители из более чем 40 стран мира – на площадке Госдумы в начале декабря прошла конференция "Парламентарии против наркотиков". Открыл масштабную встречу спикер Думы Вячеслав Володин. Он напомнил собравшимся, что глобальный характер наркоугрозы очевиден – распространение наркотиков подрывает здоровье сотен миллионов граждан, несет разрушительные последствия для безопасности государств и целых регионов.





В результате многочасового общения была выработана совместная декларация, все без исключения участники встречи подтвердили свои намерения продолжать борьбу со вселенским злом. Фактически парламентарии мира, собравшись в Москве, объявили тотальную войну наркотикам. Но на важную встречу почему-то не приехали представители США, на что обратил внимание принимавший гостей спикер Госдумы.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

На площадке Госдумы в осеннюю сессию прошла еще одна масштабная встреча – Всероссийский молодежный форум. Политологи назвали его нетипичным мероприятием в сфере молодежной политики. Парламентарии и молодежь говорили на равных как партнеры. В Москву приехали более 400 молодых парламентариев, ученых и экспертов. Молодежь предложила собственные законодательные инициативы, которые могут быть взяты на вооружение депутатами Госдумы.

В дискуссионных группах участники форума два дня обсуждали проблемы трудоустройства, условия ипотеки для молодых семей и закон о молодежной политике, инновационные транспортные проекты и проблемы раздельного сбора отходов. Из наиболее активных делегатов сформирована группа, которая будет работать в постоянном контакте с парламентом. А по предложению Вячеслава Володина, молодежный форум Госдумы теперь станет ежегодным.





ЖИЛЬЕ И ТРАНСПОРТ

Большую работу провели депутаты в рамках запущенной в Москве масштабной программы переселения жителей пятиэтажек в новые дома. Уже после того, как летом президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, в Госдуме продолжились заседания рабочей группы по реновации. Ее возглавляет вице-спикер палаты Петр Толстой. Группа по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации жилищного фонда Москвы была создана для обратной связи с жителями столицы.

Она взаимодействует с властями города и ищет решения проблем, с которыми обращаются москвичи. В адрес рабочей группы поступили сотни обращений, они касаются как включения домов в программу реновации, так и выхода из нее, причем последних – на порядок меньше. Со всеми москвичами, у которых появились вопросы по программе реновации, депутаты работают индивидуально и даже приглашают жителей хрущевок на заседания группы в Думу.

Еще одна большая проблема – обманутые дольщики. Их в России насчитывается более 120 тысяч. Депутаты начали решать эту проблему еще весной, позже приняли закон о защите прав дольщиков и создании компенсационного фонда; провели масштабные слушания, которые продолжались более шести часов; создали специальную рабочую группу; отправились в регионы для того, чтобы помочь обманутым людям. Спикер Вячеслав Володин провел несколько встреч с дольщиками в своем родном регионе – Саратовской области.





Осенью парламентарии вернулись к решению проблем обманутых строительными компаниями граждан: была проведена колоссальная работа. В итоге более чем в 30 регионах приняты региональные законы по защите прав граждан – участников долевого строительства. В двух десятках субъектах действуют различные меры поддержки в отношении пострадавших граждан.

В оперативном режиме депутатам пришлось решать проблемы еще одной категории обманутых граждан – в октябре обанкротилась компания "ВИМ-Авиа" и тысячи пассажиров застряли в зарубежных аэропортах.

На Охотный ряд срочно вызвали чиновников транспортной отрасли, представителей перевозчиков и экспертов для того, чтобы вместе найти пути выхода из сложившейся неприятной ситуации и не допустить повторения таких событий в будущем. Благодаря слаженному взаимодействию между депутатами и чиновниками всех уровней, всех пассажиров "ВИМ-Авиа" удалось быстро вернуть на родину.





ЗЕРКАЛЬНЫЕ МЕРЫ

В декабре депутаты закрыли вход в здание Госдумы журналистам СМИ-иноагентов. Это стало зеркальным ответом на лишение аккредитации телеканала RT в конгрессе США. В МИД России решение депутатов поддержали. За день до этого Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов девять СМИ. Это "Голос Америки", "Радио "Свобода", телеканал "Настоящее Время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирскую служба "Радио "Свобода", издания "Сибирь.Реалии" и "Фактограф".

Госдума также приняла закон, позволяющий признавать зарубежное СМИ иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за границы. На такие средства массовой информации будут распространяться обязанности и ограничения, актуальные для иноагентов из числа некоммерческих организаций.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ И ДИСЦИПЛИНА

Этой осенью произошли изменения в руководстве одной из думских фракций. В октябре президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева. Он занял пост ушедшего в отставку по собственному желанию Рамазана Абдулатипова. Спустя несколько дней единороссы избрали нового главу своей фракции – им стал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.





В осеннюю сессию депутаты подтянули дисциплину. Прогульщиков практически не осталось, ведь за это теперь грозит серьезный вычет из зарплаты – одна шестая ее часть. Кроме того, парламентарии сократили себе обед, а по пятницам и вовсе стали работать без перерыва до 15:00.

Благодаря этому, у них будет больше времени на региональную повестку и решение проблем избирателей на местах. Если раньше у законодателей, избиравшихся в отдаленных от Москвы регионах, время для встреч с избирателями было только на региональной неделе раз в месяц, то с изменением графика работы, депутаты получили возможность проводить и выходные в своих избирательных округах.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

Новый 2018 год депутаты встретят в своих родных пенатах. В этом году спикер Госдумы публично рекомендовал народным избранникам поступить патриотично и использовать праздники для того чтобы съездить в регионы, от которых они избирались в Думу, побыть с избирателями и с ними же отпраздновать наступление нового года.

Сам Вячеслав Володин заявил, что отмечать праздник он будет дома и у него уже даже готова искусственная елка. "Надеюсь, что многие мои коллеги проведут свои новогодние каникулы вместе со своими близкими у себя дома", – добавил он.

На вопрос журналистов поедет ли кто-то из депутатов в Куршавель, Володин ответил так: "Что касается Куршевеля – ищите! Вы в этом плане более информированы. Если кого найдете, посмотрим, как их отдых складывается".



