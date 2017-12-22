Порошенко готовит подлость Минску за дружбу с Москвой

Киев возмущен отказом Минска поддержать антироссийскую резолюцию ООН по Крыму. Президента Порошенко призывают наказать Белоруссию. В качестве одной из мер предагается исключить Минск из минского процесса.

Больше всего негативных эмоций вызвала позиция Минска у лидера запрещенного в России так называемого "крымско-татарского Меджлиса". Рефат Чубаров призвал Верховную раду "обратить особое внимание на взаимоотношения с Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном, объединившихся вокруг России, страны-агрессора". Ему же принадлежит идея наказания белорусов путем исключения их из минских переговоров. Сами же переговоры, по его мнению, надо проводить в одной из прибалтийских стран.

Украинские политики в последнее время все чаще отмечаются резкими заявлениями в адрес Белоруссии. То, что отношения двух стран становятся все более напряженными, видно невооруженным глазом. До недавнего времени Украина оставалась весьма важным экономическим партнером для Белоруссии. Однако платежеспособность Украины с каждым днем падает – как и ее ценность в качестве бизнес-партнера.

Как отмечают эксперты, у Белоруссии есть свои государственные интересы, и без конца пренебрегать ими, лишь бы не поссориться с украинскими соседями, она не может. То же самое и в отношении Запада. Сейчас уже всем предельно ясно, что Запад абсолютно не собирается делать постсоветские страны процветающими. Лукашенко понимает, что нельзя и дальше отталкивать своего единственного гаранта безопасности и экономической стабильности – Россию.

Что же касается отношений между Минском и Киевом, то за последний год они сильно ухудшились – несмотря на то, что президенты двух стран пока воздерживаются от выпадов в адрес друг друга. И главный застрельщик в этом ухудшении – именно Киев, считает президент Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Алексей Кочетков.

"Это и недавно разразившийся шпионский скандал, и регулярные угрозы в сторону Белоруссии со стороны действующих украинских политиков и депутатов. Можно вспомнить эпатажное заявление откровенного украинского нациста Игоря Мирошниченко о необходимости создания диверсионных групп на территории Белоруссии. На это заявление не последовало никакой официальной реакции Киева", – цитирует эксперта "Свободная пресса".

По словам аналитика, от украинских политиков и чиновников трудно ждать даже простой логики. Это касается и предложения перенести переговоры из Минска в одну из стран Прибалтики. Как раз Белоруссия в отношении конфликта в Донбассе занимает позицию, максимально приближенную к нейтральной. Именно поэтому она и выбрана как страна, где происходят переговоры двух враждующих сторон. В то же время, любая из стран Прибалтики будет занимать во время переговоров антироссийскую позицию – соответственно, выступать на стороне Киева против ДНР и ЛНР.