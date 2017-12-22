"ЕР" соберет идеи для президентской кампании Путина

На XVII съезде "Единой России" партия соберет идеи, которые будут полезны в период президентской избирательной кампании. По словам заместителя секретаря генсовета "ЕР" Евгения Ревенко, в ходе ежегодного партийного мероприятия будет объявлено о безусловной поддержке Владимира Путина в качестве кандидата в президенты страны.



Президентские выборы станут центральной темой работы первого и второго дня съезда "Единой России", который проходит 22 и 23 декабря в столице. По словам замсекретаря генсовета партии, депутата Госдумы Евгения Ревенко, в ходе съезда его делегаты заявят о поддержке выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на должность главы государства.



Как подчеркнул Ревенко, речь идет о безусловной поддержке действующего президента, лидера партии власти. "Единая Россия" является партией президента, – подчеркнул заместитель секретаря генсовета партии. – Кроме прочего, мы зафиксируем форму своего участия в избирательной кампании".

По словам Ревенко, партия обновляется: "Мы движемся вперед, демонстрируем современные подходы и не боимся проблемных тем". Он подчеркнул также, что по предвыборной программе, с которой партия шла на выборы в Госдуму год назад, "ЕР" отчитывается каждый год о том, как исполняются предвыборные обещания.

"Мы посмотрим, какие идеи могли бы быть в полезны в самый главный период – период избирательной кампании главы государства", – заявил Ревенко. Он отметил в нынешнем съезде принимают участие рекордное количество журналистов – более 1100 человек.

В свою очередь врио главы Центрального исполкома партии Александр Борисов рассказал, что в съезде участвуют представители всех субъектов Федерации. Он напомнил, что на полях мероприятия пройдут заседания органов управления "Единой России", а завтра, 23 декабря, будет принят ряд решений, связанных, в том числе и с изменениями в органах управления.

"Произойдет ротация партии, увеличится региональное представительство в органах управления, омолодится их состав, – сообщил Борисов. – Еще ряд важных решений будет принят завтра на пленарном заседании, поэтому предлагаем принять самое активное участие в работе нашего съезда".

Напомним, XVII Съезд "Единой России" проходит 22-23 декабря в столице. В первый день проходит выставка партийных проектов и работа на семи дискуссионных площадках. По итогам дискуссий состоится заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии. Также в повестке съезда плановая ротация генсовета "ЕР" и его президиума, а также переформатирование работы партийных проектов и утверждение основной модели партийных праймериз.