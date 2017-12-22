В МИД оценили переговоры Джонсона и Лаврова

Во время переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Великобритании Борисом Джонсоном в Москве был рассмотрен целый комплекс важных вопросов, касающихся как двусторонних, так и международных отношений. "Сергей Лавров назвал эти переговоры весьма своевременными, я думаю, что именно такими они и были", – цитирует РИА ФАН официального представителя МИД России Марию Захарову. В ведомстве подчеркнули, что Москва намерена искать выход из тупика во взаимодействии с Лондоном.