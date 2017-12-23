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Политика

"ЕР" обновила портфель партийных проектов

Фото: er.ru
"Единая Россия" переформатирует свои партийные проекты. Об этом объявлено на съезде партии.
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Президиум генсовета партии определил ключевые направления проектной деятельности. Количество партийных проектов оптимизировано до 14, также назначены координаторы и председатели их общественных советов. Как заявил исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, деятельность партпроектов меняется для их более эффективной реализации.

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"Это не значит, что какой-то проект закрывается, речь идет об объединении близких по направлениям проектов. Несмотря на то, что их количество уменьшилось, фронт работ останется тем. Все ключевые направления проектной деятельности сохранены", – сказал политик.

Андрей Турчак. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Так, партпроекты "Модернизация образования" и "Детские сады – детям" объединены в проект "Новая школа", координатором которого стала депутат Госдумы Алена Аршинова. Общественный совет возглавил ректор МГУ Виктор Садовничий. 

Партпроект "Городская среда" объединен под тем же названием с "Парками малых городов". Его координатором назначен зампред комитета Госдумы по жилищной политике Павел Качкаев. Главой общественного совета стал президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Координировать обновленный проект "Детский спорт" (его объединили со "Всемирными играми юных соотечественников") будет Ирина Роднина, председателем общественного совета назначен Вячеслав Фетисов. 

Вячеслав Фетисов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В связке с депутатом Ольгой Казаковой будет работать Сергей Безруков. Они займутся партийным проектом "Культура малой Родины", который вырос из "Местного дома культуры", "Театры – детям" и "Театров малых городов".

Партпроекты "Здоровое будущее", "Здоровье – детям" и "Экология России" объединены под общим названием "Здоровое будущее". Здесь координатор – глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, а председатель общественного совета – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Федеральные партпроекты "Крепкая семья" и "России важен каждый ребенок" оптимизированы в "Крепкую семью". Координатором стала зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, общественный совет возглавила депутат Ольга Баталина.

"Российским селом" займутся первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и губернатор Белгородской области Евгений Савченко. "Локомотивы роста" возглавят  депутат Денис Кравченко и вице-председатель Мирового энергетического совета Олег Бударгин.

Проект "Школа грамотного потребителя" объединен под тем же названием с "Управдомом". Координатором будет первый замглавы комитета Госдумы по жилищной политике Александр Сидякин, общественный совет возглавил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Александр Сидякин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

Освобожденные от должности координаторы и председатели общественных советов партпроектов "Единой России" будут включены в состав утвержденных федеральных проектов. Пять партпроектов продолжат свою деятельность в неизменном виде: "Безопасные дороги", "Единая страна – доступная среда" "Историческая память", "Народный контроль" и "Старшее поколение". Координаторы и председатели общественных советов остались прежними. 

Также президиум генсовета "Единой России" принял решение о том, что образовательную деятельность в рамках проекта "Гражданский университет" будет вести автономная некоммерческая организация дополнительного образования Учебный центр "Гражданский университет ВПП "Единая Россия". Его программы будут направлены на обучение членов и сторонников партии, а также работников аппарата ЦИК "Единой России" и аппаратов региональных исполкомов.

Автор: Александр Комаров23 декабря 2017, 12:05

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