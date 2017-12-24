Володин призвал улучшать качество жизни для борьбы с терроризмом

Улучшение качества жизни простых людей является одной из главных мер в борьбе с экстремизмом. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на первой межпарламентской конференции по вопросам борьбы с терроризмом и межрегионального взаимодействия в Пакистане. Помимо России участие в форуме принимают представители Афганистана, Ирана, Турции и Китая.

По словам председателя нижней палаты, низкий уровень жизни является одним из ключевых факторов, подпитывающих международный терроризм. "Повышение благосостояния наших граждан, движение к общему процветанию через взаимовыгодное сотрудничество, интеграционные процессы – наша общая цель", – сказал спикер.

Володин отметил, что парламенты играют важнейшую роль в деле борьбы с экстремизмом. "Когда мы говорим о единстве нам важно заявить эту позицию в рамках межпарламентского сотрудничества. Тогда мы будем эффективны в борьбе с этим злом, потому что только вместе можно победить терроризм", - подчеркнул спикер Госдумы.

На его взгляд, необходимы ряд конкретных шагов. Помимо прочего, это сближение антитеррористического законодательства стран мира, выработка совместных подходов для эффективной борьбы с экстремизмом. Встреча в Пакистане, отметил Володин, важна для поиска путей укрепления международной стабильности.

Важная задача – лишить терроризм его питательной среды, нанести удар по финансовым и идеологическим основам экстремизма, подчеркнул Володин.

Не менее серьезная проблема – вербовка в ряды экстремистских организаций. По словам спикера Госдумы, необходимо вести профилактическую работу с людьми, привлекая к этому институты гражданского общества, религиозных лидеров и членов академического сообщества.

"Не менее важно принять дополнительные скоординированные меры по прекращению финансирования терроризма, созданию правовых инструментов для пресечения террористической деятельности", - добавил Володин.

Он отметил, что у России есть такой совместный опыт в рамках Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Говоря о разгроме "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим.Ред.) в Сирии, глава нижней палаты обозначил проблему проникновения отдельных групп боевиков в Пакистан, Афганистан, страны Юго-Восточной Азии и Европу. В связи с этим Володин обратил внимание на необходимость создания совместного механизма по контролю за передвижением экстремистов через границы.

Напомним, в начале декабря в Госдуме состоялась масштабная международная конференция "Парламентарии против наркотиков". Мероприятие было нацелено на укрепление сотрудничества законодательных органов в борьбе с наркотической угрозой, совершенствование правовой базы, направленной на решение этой проблемы.

В работе площадки приняли участие представители парламентов 43 стран. Среди них Иран, Пакистан, Белоруссия, Азербайджан, Сербия, Казахстан, Филиппины и другие страны.

На конференции прошло заседание трех тематических секций. Первая была посвящена совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вторая – наркозависимости и современным подходам к реабилитации, а третья – роли некоммерческих организаций в борьбе с наркоугрозой.