Порошенко опозорился в момент атаки на Россию

Заявление Петра Порошенко о "подлости украинского режима" наделало шума в соцсетях. Большинство пользователей считают, что президент Украины оговорился "по Фрейду".

Петр Порошенко выступил с речью по случаю Дня дипломатической службы Украины. Запись выступления появилась на странице украинского лидера в Facebook, причем никто не потрудился ее отредактировать. В той части речи, которая была посвящена "российской агрессии", и прозвучали знаменательные утверждения, передает URA.Ru.

"Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы", – заявил Порошенко. Исправлять свою оговорку украинский лидер не стал, да и слушатели отреагировали на такое заявление довольно спокойно.

Пользователям соцсети слова президента понравились, пишет "360". "Про "коварство украинского режима" хорошо сказано", – иронизирует один из них. "Не в бровь, а в глаз", – комментирует другой оговорку президента.

Есть у граждан объяснение и тому факту, что на заявление Порошенко спокойно отреагировал зал: "Улыбок на лице украинцев не наблюдается, ведь они ежедневно ощущают на себе коварство украинского режима", "Как правду ни прячь, она все равно вылезет".

Заключение большинства пользователей таково: оговорка была "по Фрейду", тем более что это далеко не первый подобный случай. Не так давно, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, Петр Порошенко заявил о "временной украинской оккупации" Донбасса, что также вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Накануне президент Незалежной поздравил украинцев с Рождеством по григорианскому календарю, которое впервые отмечается в стране как государственный праздник. Верховная рада ранее приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества.

"Выбирать себе календарь – это личное право каждого, а вот задача государства – гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды", – заявил Порошенко. Завершил свое поздравление президент рассказом о том, что Украина – страна, "уникальная своей веротерпимостью и уважением к религиозным чувствам".