На Западе разглядели "мужскую удаль" Путина

Решительный и целеустремленный лидер, готовый решить любую проблему, – таким видят Владимира Путина западные психологи. Анализируя жесты главы государства, они заключили: российский президент демонстрирует всему миру "мужскую удаль".

Образ Владимира Путина рассчитан на то, чтобы демонстрировать огромный спектр талантов президента России. Любое его действие должно показывать: он в состоянии решить любую проблему.

К таким заключениям западные психологи пришли на основании анализа жестов российского лидера. Они говорят в первую очередь о том, что перед вами человек решительный и целеустремленный. В то же время некоторые жесты президента порой выдают его нетерпеливость, рассказал в эфире Sky News британский специалист Питер Коллет.

Фигура президента всегда в центре внимания, в том числе и во время совещаний. Путин произносит речи, а подчиненные слушают, храня почтительное молчание. "И посмотрите: дабы подчеркнуть свое господство, приветствуя кого-то, он то и дело поднимает руку над рукой своего визави, а затем резким движением опускает ее для рукопожатия. Так он показывает, кто здесь главный", – подчеркивает Коллет.

С точки зрения эксперта, в жизни Владимир Путин – человек невозмутимый и спокойный. Однако иногда его жесты выдают довольно нетерпеливую натуру. Порой, во время приема иностранных гостей, президент России неосознанно двигает ногами. Такие жесты психологи называют "бессознательными движениями намерения" – это знак того, что у Путина кончается терпение или ему скучно.

За месяц россиянам больше всего запомнилась пресс-конференция Путина и вывод войск из Сирии. https://t.co/TcvJzI8tV7 #Путин pic.twitter.com/vHvas5ZJ2k — Президент РФ 2018 (@PutinGo2018) 22 декабря 2017 г.

Британский эксперт снова вспомнил о походке Владимира Путина. Он уверен, что она демонстрирует "старую выучку КГБ": левая рука делает намного более длинные махи, нежели правая. По версии Коллета, раньше агентов КГБ учили ходить так, чтобы правая рука была всегда зафиксирована, – для того, чтобы потянуться за спрятанным пистолетом. В целом же лидер рисует себя человеком, способным принять любой вызов и преуспеть. Психолог называет Путина настоящим российским мачо.