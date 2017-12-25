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Политика

Байден приказал Януковичу бежать из Киева

Виктор Янукович. Фото: GLOBAL LOOK press
Бывший вице-президент США Джо Байден лично приказал экс-президенту Украины Виктору Януковичу бежать из Киева. О событиях времен Евромайдана американский политик рассказал в книге мемуаров.
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Американский политик, занимавший высокий пост в администрации Барака Обамы, раскрыл роль США в государственном перевороте на Украине. Байден признал, что Майдан был проектом Соединенных Штатов.

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Виктор Федорович Янукович

Виктор Федорович Янукович экс-президент Украины

Так, если верить Байдену, именно после его звонка Янукович решил бежать из Киева. "Я сделал последний из многих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года, когда его снайперы убивали украинских граждан десятками и у нас были достоверные сведения о том, что он готовит еще более жесткий разгон. Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел", – пишет политик.

По словам Байдена, контроль над государством временно оказался в руках "молодого патриота по имени Арсений Яценюк". В то же время, рассуждая о последующей ситуации на Украине, бывший вице-президент отметил: несмотря на формирование коалиционного правительства, политическая конъюнктура в Украине все больше его разочаровывала. В частности, он был очень расстроен из-за "вялой борьбы Порошенко с коррупцией".

Также Байден был разочарован из-за того, что европейские лидеры не хотели поддерживать Украину. В связи с этим он вспоминает инцидент с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая не смогла осадить президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2015 года, пишет "Взгляд".

Свое мнение о политическом бестселлере уже высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, мемуары Байдена красноречиво свидетельствуют о "наглости и бесцеремонности" вмешательства Вашингтона в дела Украины и марионеточности нынешнего киевского режима.

Автор: Андрей Евлампиев25 декабря 2017, 14:59

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