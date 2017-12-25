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Политика

Путин похвалил парламент за эффективную работу

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Владимир Путин поблагодарил парламентариев за быструю реакцию на его предложения по поддержке семей с детьми и за работу над бюджетом. Президент встретился с руководством обеих палат Федерального собрания и лидерами думских фракций и комитетов.
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Глава государства дал высокую оценку деятельности сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы. "Обе палаты Федерального собрания провели большую, если не сказать огромную работу по законодательному обеспечению жизнедеятельности государства", – отмети Путин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"По всем направлениям принимались очень важные, подчас – жизненно важные решения в области экономики, социальной сферы, в области внешней политики, в сфере безопасности", – продолжил президент и  остановился на ключевых документах, принятых в этом году парламентом.

Отдельно он выделил работу над бюджетом на 2018-й и два последующих года и сказал парламентариям "спасибо" за то, что они достаточно быстро отреагировали на предложения в сфере демографии.

"Более широкое использование материнского капитала, все, что связано с поддержкой российских семей, где рождается первый ребенок, второй, третий, ипотека льготная – все это касается сотен тысяч, миллионов наших граждан", – приводит слова Путина ТАСС.

Говоря о законе об НКО-иноагентах, президент отметил, что он может быть усовершенствован, но при этом должен выполнять свою функцию – не давать вмешиваться во внутриполитические дела России извне напрямую или через подставных лиц, финансируя их деятельность.

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин также заявил, что Москва не будет ограничивать общение парламентариев разных стран. "Важно, что, несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, тем не менее, эти контакты  продолжаются", – сказал глава государства и заверил: "Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать, мы открыты, готовы к таким контактам, будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе".

Путин отметил, что обе палаты парламента проводят большую международную деятельность, которая сродни народной дипломатии. По его мнению, такое общение очень важно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что Россия стоит перед огромным количеством вызовов, она должна быть сильной, чтобы конкурировать. "Она придет к этому, когда у нас будет сильный президент", – добавил председатель нижней палаты.

Антон Вайно, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Володин доложил президенту о работе депутатского корпуса в 2017 году. По словам спикера, Госдума VII созыва разобрала законодательные завалы нерасcмотренных с 1994 года законопроектов. Парламентариям удалось обсудить 74,4% от более чем двух тысяч законов, доставшихся в наследство от прошлых созывов палаты.

Спикер отметил, что некоторым документам уже несколько десятков лет, многие из них устарели, но, согласно Конституции, депутаты обязаны были их рассмотреть. "74,7% вот этих завалов сегодня рассмотрено. И нужно сказать, что у нас где-то 14-15% законопроектов от этого объема принято, то есть они свою актуальность не утратили", – подчеркнул Володин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей речи отметила, что попытки изолировать Россию завершились полным провалом. По ее оценке, за текущий год существенно увеличился политический вес и авторитет России на международной арене.

Одним из важных событий года Валентина Матвиенко назвала победное завершение антитеррористической операции в Сирии и вывод из этой страны российской группировки. "Время показало, что решение провести масштабную антитеррористическую операцию было в то время единственно верным", – сказала Матвиенко.

Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Напомним, что Госдума 22 декабря завершила осеннюю сессию – третью для седьмого депутатского созыва. Спикер палаты считает одним из основных приоритетов уходящего парламентского сезона законодательное обеспечение послания президента Федеральному Собранию.

На встрече с Владимиром Путиным Вячеслав Володин подчеркнул, что план включал 97 законов, из которых 74 должны были принять в 2017 году, еще 23 – в 2018-м. Как отметил спикер Думы, все запланированные 74 закона были приняты. При этом 21 закон из них – это были законодательные инициативы депутатов и 43 законопроекта инициировало правительство.

Совет Федерации еще не закончил работу, 26 декабря сенаторы соберутся на 426-е заседание. Им предстоит рассмотреть десятки законов, принятых Госдумой.

Автор: Александр Комаров25 декабря 2017, 20:57

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