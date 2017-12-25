Путин похвалил парламент за эффективную работу

Владимир Путин поблагодарил парламентариев за быструю реакцию на его предложения по поддержке семей с детьми и за работу над бюджетом. Президент встретился с руководством обеих палат Федерального собрания и лидерами думских фракций и комитетов.

Глава государства дал высокую оценку деятельности сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы. "Обе палаты Федерального собрания провели большую, если не сказать огромную работу по законодательному обеспечению жизнедеятельности государства", – отмети Путин.

"По всем направлениям принимались очень важные, подчас – жизненно важные решения в области экономики, социальной сферы, в области внешней политики, в сфере безопасности", – продолжил президент и остановился на ключевых документах, принятых в этом году парламентом.

Отдельно он выделил работу над бюджетом на 2018-й и два последующих года и сказал парламентариям "спасибо" за то, что они достаточно быстро отреагировали на предложения в сфере демографии.

"Более широкое использование материнского капитала, все, что связано с поддержкой российских семей, где рождается первый ребенок, второй, третий, ипотека льготная – все это касается сотен тысяч, миллионов наших граждан", – приводит слова Путина ТАСС.

Говоря о законе об НКО-иноагентах, президент отметил, что он может быть усовершенствован, но при этом должен выполнять свою функцию – не давать вмешиваться во внутриполитические дела России извне напрямую или через подставных лиц, финансируя их деятельность.





Владимир Путин также заявил, что Москва не будет ограничивать общение парламентариев разных стран. "Важно, что, несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, тем не менее, эти контакты продолжаются", – сказал глава государства и заверил: "Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать, мы открыты, готовы к таким контактам, будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе".

Путин отметил, что обе палаты парламента проводят большую международную деятельность, которая сродни народной дипломатии. По его мнению, такое общение очень важно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что Россия стоит перед огромным количеством вызовов, она должна быть сильной, чтобы конкурировать. "Она придет к этому, когда у нас будет сильный президент", – добавил председатель нижней палаты.

Володин доложил президенту о работе депутатского корпуса в 2017 году. По словам спикера, Госдума VII созыва разобрала законодательные завалы нерасcмотренных с 1994 года законопроектов. Парламентариям удалось обсудить 74,4% от более чем двух тысяч законов, доставшихся в наследство от прошлых созывов палаты.

Спикер отметил, что некоторым документам уже несколько десятков лет, многие из них устарели, но, согласно Конституции, депутаты обязаны были их рассмотреть. "74,7% вот этих завалов сегодня рассмотрено. И нужно сказать, что у нас где-то 14-15% законопроектов от этого объема принято, то есть они свою актуальность не утратили", – подчеркнул Володин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей речи отметила, что попытки изолировать Россию завершились полным провалом. По ее оценке, за текущий год существенно увеличился политический вес и авторитет России на международной арене.

Одним из важных событий года Валентина Матвиенко назвала победное завершение антитеррористической операции в Сирии и вывод из этой страны российской группировки. "Время показало, что решение провести масштабную антитеррористическую операцию было в то время единственно верным", – сказала Матвиенко.





Напомним, что Госдума 22 декабря завершила осеннюю сессию – третью для седьмого депутатского созыва. Спикер палаты считает одним из основных приоритетов уходящего парламентского сезона законодательное обеспечение послания президента Федеральному Собранию.

На встрече с Владимиром Путиным Вячеслав Володин подчеркнул, что план включал 97 законов, из которых 74 должны были принять в 2017 году, еще 23 – в 2018-м. Как отметил спикер Думы, все запланированные 74 закона были приняты. При этом 21 закон из них – это были законодательные инициативы депутатов и 43 законопроекта инициировало правительство.

Совет Федерации еще не закончил работу, 26 декабря сенаторы соберутся на 426-е заседание. Им предстоит рассмотреть десятки законов, принятых Госдумой.