Альтернативные формы сотрудничества с ЕС предложил поискать Киеву и Анкаре глава МИД ФРГ. Зигмар Габриэль заявил, что членства в ЕС в обозримом будущем ни Украина, ни Турция не дождутся.

Альтернативой членству в Евросоюзе могут быть такие отношения, которые Брюссель пытается установить с Лондоном после брекзита. Если эта модель заработает, почему бы Киеву и Анкаре не взять ее на вооружение, отметил Габриэль, передает РИА ФАН.

"Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после брекзита, это могло бы стать моделью для других стран. Для Украины или Турции", – пояснил министр иностранных дел Германии.

Что касается Турции, Габриэль не исключил, что с Анкарой можно будет прийти к более тесной форме Таможенного союза, пишет "Утро.ru". "Но это невозможно до тех пор, пока ситуация в Турции не изменится", – подчеркнул глава германского МИДа.

Габриэль имел в виду многочисленные задержания немецких граждан в Турции – их подозревают в связях с террористическими организациями и попытке организации государственного переворота. Всего в турецких тюрьмах содержатся более 50 граждан ФРГ.

Священный безвизовый режим, ради которого майданные скакуасы угробили свою страну, стал реальностью. Но #зрада подкралась незаметно в виде отчета Еврокомиссии Европейскому парламенту и Совету #ЕС в рамках механизма приостановки безвизового режима.#Украина #Европа pic.twitter.com/5vHqmv4Dlg — Lesha Fumin (@lesha_fumin) 25 декабря 2017 г.

В сентябре председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что новых членов в ЕС не будет как минимум до 2019 года. "Ни один кандидат еще не готов. Но в дальнейшем Европейский союз будет насчитывать больше, чем 27 стран", – заявил он.

Юнкер подчеркнул, что ко всем соискателям на вступление в ЕС предъявляются одинаковые жесткие требования. "Кандидаты на присоединение должны сделать абсолютным приоритетом верховенство права, правосудие и основополагающие права человека", – указал глава ЕК.

Несмотря на это, Петр Порошенко пообещал украинцам в ближайшее время провести референдумы. Президент Украины считает, что гражданам страны пора высказаться по поводу вступления в ЕС и НАТО, напоминает ТАСС.