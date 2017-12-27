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Политика

Американец устроил крымскую провокацию на шоу Соловьева

Владимир Соловьев. Кадр youtube.com
Перепалку на ток-шоу Владимира Соловьева спровоцировал журналист из США. Заявление Грэга Вайнера "Крым – это Украина" не осталось незамеченным депутатом Госдумы Константином Затулиным.
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ усомнился в компетентности американского журналиста после заявления Вайнера о том, что Россия якобы "украла часть украинской земли". По мнению Константина Затулина, гражданин США разбирается в географии так же, как в российском спецназе.

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Ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" вышло в эфир вечером 26 декабря. Скандал начался с фразы Вайнера: "Захватили часть земли украинской – и Крым, и Донбасс..." Первым с журналистом не согласился ведущий. Соловьев напомнил, что Крым освободил себя сам и лишь потом попросился в Россию. "Напомню, что на тот момент, когда происходило это трагическое событие для Украины, там находились 20 тысяч украинских солдат", – отметил автор программы.

Вайнер, в свою очередь, в долгу не остался. "И 30 тысяч российского спецназа", – подлил масла в огонь журналист. Тут уже не выдержал Константин Затулин. "Вы так же разбираетесь в российском спецназе, как в том, что Крым украинский", – возмутился депутат.

Компетентность самого Вайнера вызывает вопросы не только у участников ток-шоу на российском телевидении, где американец стал завсегдатаем. Познания гражданина США подвергают сомнению и многие коллеги-журналисты – в частности, украинское издание "Обозреватель".

Перепалку продолжил ведущий. Соловьев обратился к Вайнеру с вопросом: а известно ли тому хоть об одном сражении между украинскими и российскими частями? "Сейчас идет!" – коротко ответил американец.

В этой же программе израильский политолог Яков Кедми рассказал об успехах России. Он пояснил, что США начинали авантюру на Украине ради того, чтобы выдавить российский флот из Севастополя. Однако Путин "забрал Крым у них из-под носа". И сегодня у России есть контроль над Черным морем, кроме того, на полуострове появились новые системы вооружения. Они полностью нейтрализуют все американские базы – в частности, в Румынии.

Автор: Андрей Евлампиев27 декабря 2017, 12:56

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