Захарова высмеяла Киев за "петушиные" интересы

Мария Захарова жестко прокомментировала заявление МИД Украины. Она обвинила коллег из Незалежной в национализме.

На своей странице в Facebook официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала, что считает инициативу украинских дипломатов глупостью и проявлением национализма: "Украинско-кошачьи интересы?.. Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет?"

Дипломат предупредила коллег: если Киев полагается в сфере безопасности и экономики государства на котов, это верный признак того, что вся Украина стремительно идет ко дну. "С другой стороны, лучше охарактеризовать состояние дел на Украине, чем придумать образ кота, продвигающего на мировом рынке молоко, невозможно. Сколько там этого молока до мирового рынка дойдет - одному коту известно", – поиронизировала Захарова.

В конце своей публикации Мария Владимировна отбросила шутливый тон и начала говорить серьезно. "Это национализм как он есть, тупой и бессмысленный. Надеюсь, что СММщикам (скорее всего, не украинским) за это не платили", – отметила она.

Свою отповедь дипломат снабдила шуточным видео. На ролике кот в ужасе убегает от напавшей на него крысы. "Только что получили оперативную съемку, как кот Амбассадор, принятый на работу в МИД Украины для ловли "русокрыс", приступил к своим обязанностям", – написала Захарова.

Напомним, ранее директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев на своей странице в Twitter сообщил, что на работу в министерство был принят кот Амбассадор. "Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно", – приводит слова Макеева РИА ФАН.