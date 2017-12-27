Развратная помощница бросила Авакова

Правительство Украины приняло отставку 25-летней Анастасии Деевой. Девушка занимала пост заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции.

"На заседании правительства рассматривалось заявление по собственному желанию, и решение правительства подписано", – приводит слова вице-премьер-министра Украины Павла Розенко "Газета.ru". Министр внутренних дел Незалежной Арсений Аваков поблагодарил Анастасию Дееву за службу.

Глава ведомства заявил, что девушка отлично справлялась со своими обязанностями. "Скажу прямо – она ​​молодец! Блестяще реализовала все запланированные проекты. Жизнь ставит перед каждым множество вызовов, и, думаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД! Благодарю за службу!" - написал Аваков в своем Twitter.

Отметим, что, по информации Пятого канала, Анастасию Дееву вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию. Причиной увольнения стала неуемная любовь чиновницы к откровенным фото в Instagram и других соцсетях, отмечают журналисты.

Напомним, Анастасию Дееву с момента назначения на пост заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции преследуют скандалы. Dni.Ru писали, что украинский благотворительный фонд "31 июня" выставил на электронной площадке лот под названием "Завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой". Начальная стоимость свидания с киевской чиновницей – 100 гривен, то есть чуть более 200 рублей.

Многие украинцы были возмущены выбором главы ведомства Арсена Авакова из-за эротической фотосессии чиновницы, опубликованной в Сети. За ее интимные снимки пришлось оправдываться даже самому министру. "Студентка не имеет право на частные фото? Или вы бесплотны, или бесполы, морализирующие на яркие одежды и обнаженные линии?" – заявил Аваков.