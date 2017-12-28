Киев нарывается на жесткий ответ Москвы

Пересекать границу с Украиной россиянам станет сложнее. Проблемы возникнут с 1 января 2018 года: Киев начнет проверять биометрические данные, предупредили в МИД России.

Украинские власти объяснили нововведение, конечно же, "усилением борьбы с терроризмом". Кроме предоставления биометрических данных, Киев требует, чтобы граждане России заранее предупреждали о намерении въехать на украинскую территорию.

"Гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникнуть проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых, дополнительных требований. Во избежание возможных провокаций рекомендуем перед поездкой уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины", – предупредил сограждан российский МИД.

Госпогранслужба Незалежной уже начала тестирование биометрического контроля на границе с Россией. Отмечается, что это тренировка перед полноценным запуском системы, который намечен на 1 января. А на прошлой неделе система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства была представлена в аэропорту Киева. Сообщается, что необходимыми мобильными комплексами оборудованы все КПП. Соответственно, для пересечения границы необходимо наличие биометрического паспорта.

Ужесточение пограничного контроля на Украине направлено исключительно против россиян, хотя у них и без того возникали проблемы. Эксперты подчеркнули, что теперь процедура станет еще сложнее. Впрочем, сильнее эти меры ударят по самим украинцам, уверен политолог Иван Мезюхо.

"Я не исключаю того, что в ближайшем будущем Киевом будут приняты решения о введении визового режима с Россией. Правда, на Украине не знают, что делать, когда Россия введет ответные меры, и сотни тысяч граждан Незалежной не смогут больше ездить на заработки в Россию и станут безработными", - цитирует его "Свободная пресса". Политолог убежден: жесткий ответ Москвы станет катастрофой не только для работающих в России украинцев, но и для экономики Украины.