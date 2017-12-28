Европа испугалась правды о Крыме

Совет Европы испугался правды о ситуации в Крыму. Он скрыл доклад миссии, которая не обнаружила нарушений прав человека на полуострове. Европа боится сближения с Россией, опасаясь гнева США, заключили эксперты.

Миссия Совета Европы во главе со спецпредставителем Жераром Штудманом посетила полуостров еще в прошлом году, однако европейская общественность о выводах, сделанных делегацией, так и не узнала. Немудрено, ведь комиссии пришлось признать, что никаких нарушений прав человека, в частности крымских татар, в Крыму нет.

В итоге доклад был заблокирован. А Совет Европы продолжил свою деятельность и включился в подготовку резолюции о правах человека в Крыму, которую недавно приняла Генассамблея ООН, рассказал замглавы российского МИДа Григорий Карасин.

"Определенным индикатором, конечно, это голосование является, но только на его основе я бы о подобных раскладах судить не стал. Что касается сути этой резолюции, то Украине нужно разбираться не с Крымом, а с ситуацией на юго-востоке страны. Для нас крымский вопрос закрыт, мы его решили для себя навсегда. И, конечно, мы будем выступать против подобных резолюций, одновременно приглашая людей, не зацикленных посещать Крым, в том числе представителей международных организаций", – заявил чиновник в интервью газете "Коммерсантъ".

Имеет ли поступок СЕ хоть какое-то значение? Конечно, имеет – для Совета Европы и стран, подпадающих под его юрисдикцию. Остальному миру деятельность СЕ до лампочки. И Россия – не член Евросоюза, для нее мнение Совета Европы не является императивом, отметил профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.

"СЕ действует, исходя из собственного представления о политической целесообразности. А в их ситуации нецелесообразно вставать на сторону России, если США намерены продолжать с нами конфронтацию. Европейские политики всегда встают на ту сторону, которая обладает численным перевесом", – пояснил профессор изданию "Свободная пресса".

Манойло подчеркнул, что резолюцию ООН по Крыму поддержали далеко не все страны. В то же время результат голосования – индикатор того, что противники России не сидят без дела, а деятельно укрепляют и расширяют антироссийскую коалицию. Пора бы уже и Москве консолидировать союзников и партнеров, добавил политолог.

Комиссии еще не раз поедут в Крым, и их позитивные отчеты рано или поздно сделают свое дело, уверен эксперт. К примеру, США десятилетиями не признавали вхождение стран Прибалтики в состав СССР, но по факту с ним считались. Здесь похожая ситуация: политики на Западе в массе своей долго не будут признавать вхождение Крыма в состав России, но рано или поздно эта тема уйдет из повестки дня.