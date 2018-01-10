Пентагон получит новые ракеты для борьбы с Россией

Сдержать Россию и Китай в их "экспансии" на мировой арене помогут новые боеголовки американских ракет Trident. Администрация Дональда Трампа намерена не только обеспечить военных ядерным оружием, но и значительно ослабить ограничения на его применение.

Вашингтон может ответить ядерным ударом на неядерную атаку, если она стала причиной большого количества жертв или была предпринята против объектов жизнеобеспечения или контроля над ядерным оружием. Это пункты новой ядерной политики США, обзор которой будет опубликован в январе, передает "360".

В соответствии с новой стратегией, Пентагон снабдят модифицированными ракетами подводного пуска Trident D5 с новыми ядерными боеголовками тактического назначения. Предполагается, что такое оружие можно применить локально. Ранее сообщалось, что США планируют выделить на модернизацию и поддержание ядерного оружия около 1,2 триллиона долларов – на 20% больше, чем намечалось.

Новая ядерная политика США более воинственна: предыдущая была направлена на уменьшение роли ядерного оружия в обороне. По мнению Джона Вульфстала, спецсоветника экс-президента США Барака Обамы по вопросам контроля вооружений, такие меры нужны для сдерживания русских в случае конфликта в Восточной Европе.

Комментируя новую политику изданию The Guardian, Вульфстал рассказал, что версия, которую Пентагон собирается обнародовать, – не самая агрессивная. В нее, по словам эксперта, не вошли "многие ужасные вещи". В целом, по мнению экс-советника, документ представляет собой "четкое сдерживающее послание" для Москвы, Пекина и Пхеньяна. Главная мысль его якобы в том, что любая попытка использования ими ядерного оружия приведет к "ответу, чреватому массовыми последствиями".