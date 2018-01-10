Володин обозначил Госдуме направления работы

В нижней палате парламента открылась весенняя сессия. Традиционно старт работе дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он кратко подвел итоги предыдущей сессии, рассказал депутатам о документах, которые предстоит рассмотреть парламентариям, и обозначил приоритеты законотворческой деятельности на ближайшее время.



Открывая весеннюю сессию, Вячеслав Володин отметил, что наступивший год будет насыщен знаковыми событиями: "Понятно, что они будут влиять на нашу с вами повестку". При этом он призвал коллег-депутатов сосредоточиться на рутинной законотворческой работе. "Именно через принятие законных решений мы с вами выходим на решения проблем, которых ждут от нас граждане и страна", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.



Он рассказал, что в настоящее время в Госдуме в стадии рассмотрения на разных уровнях находится 1338 законопроектов. Большая часть инициатив – 606 – пока проходит обсуждение в комитетах, 449 – готовятся к рассмотрению в первом чтении, 227 – ко второму, три проекта поправок ожидают принятия в третьем чтении. Еще три законопроекта, добавил Володин, были ранее отклонены Советом Федерации. В связи с этим депутатам в рамках совместных рабочих групп нижней и верхней палат парламента необходимо будет обсуждать их с целью поиска компромиссного решения и окончательного принятия поправок.

Одна из главных задач Госдумы – продолжение работы по законодательному обеспечению реализации послания президента, подчеркнул председатель нижней палаты. Он напомнил, что в 2017 году были приняты 74 законопроекта, необходимых для достижения обозначенных целей. "В этом году мы с вами продолжим работу над законодательным обеспечением реализации послания президента, – сообщил Володин. – Мы ждем от правительства внесения 16 законопроектов в части законодательного обеспечения послания. Необходимо принять 23 закона".





Один из приоритетов на весеннюю сессию – законодательное обеспечение развития цифровой экономики. По словам Вячеслава Володина, этот вопрос находится в очень широком диапазоне, и было бы правильно структурировать работу в данном направлении. Он предложил в рамках трех профильных комитетов создать депутатские группы, которые будут заниматься конкретными вопросами. В частности, сказал спикер Госдумы, России необходимо урегулировать использование криптовалют и многого другого, обеспечить создание высокотехнологичных рабочих мест, перейти на электронный документооборот.

"Хочу привести некоторые цифры, которые позволят нам решить многие вопросы в экономике. До 2025 года, по мнению экспертов, это может дать прирост нашего внутреннего валового продукта на девять триллионов рублей".

Принимая решения по тем или иным вопросам, депутаты должны ориентироваться на мнение граждан, подчеркнул председатель Госдумы. Для того чтобы четко понимать, чего хотят избиратели, нижняя палата заказывает проведение социологических исследований. Согласно опросам, россияне хотят получать больше информации о работе депутатов, эффективности уже действующих законов.

По словам Вячеслава Володина, существует запрос на более активную работу в избирательных округах, поддержку и продвижение инициатив граждан, регулярные отчеты депутатов перед избирателями о проделанной работе. "Открытость – это важный элемент работы Госдумы", – подчеркнул он.

В весеннюю сессию в нижней палате намерены продолжать практику широкого обсуждения вопросов, волнующих граждан страны. Накануне на Совете Госдумы поднималась тема проведения слушаний с привлечением заинтересованных сторон, экспертного сообщества, представителей власти. В частности, в течение сессии в нижней палате пройдут слушания по вопросам создания делового климата и развития конкуренции, совершенствования налоговой системы, формирования правовых условий развития цифровой экономики (рассмотрение этого вопроса запланировано на начало февраля).

В ходе своего выступления Вячеслав Володин отметил, что Госдуме уже второй год подряд удается сокращать расходы на обеспечение деятельности депутатов. По его словам, в 2016 году нижней палате удалось сэкономить 779 миллионов рублей, в 2017-м – более 706 миллионов. В частности, затраты на закупки снизились почти на 131 миллион рублей, на транспорте удалось сэкономить более 222 миллионов, а на зарплате депутатов, помощников и аппарате – еще 55 миллионов рублей.



