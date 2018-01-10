Мазохист Саакашвили попросил у Порошенко острых ощущений

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пожаловался на недостаток гонений со стороны украинских властей. Экс-президент Грузии утомлен однообразными допросами, ему не хватает острых ощущений вроде бегства от спецназа.

Михаил Саакашвили регулярно посещает прокуратуру Украины. Последний допрос был по делу о расстрелах протестующих на Майдане. Следователи проверяли версию, согласно которой политик приказал грузинским снайперам расстреливать людей.

По мнению лидера "Движения новых сил", правоохранительная система Украины отнимает его драгоценное время и работает вхолостую. Бывший губернатор в очередной раз заявил, что все обвинения против него инспирированы Москвой.

"Сразу хочу сказать, что следователи были очень доброжелательные и профессиональные, но я думаю, вся система работает вхолостую. Два главных дела той эпохи – отравление Виктора Ющенко и расстрелы Майдана до сих пор не расследованы, то есть во власти на Украине до сих пор есть люди, которым не выгодно расследование этих дел", – написал Саакашвили в Facebook.

По словам экс-губернатора, 10 января ему предстоят еще два допроса. Политик вспомнил о "российской пропаганде" – лучшим ответом на которую, по его мнению, было бы "не отрицание приведенных Москвой и ее сателлитами обвинений, а привлечение к ответственности всех виновных".

Допросы Саакашвили, по его признанию, наскучили. Политик просит президента Порошенко добавить в его жизнь острых ощущений. "Спасибо, Петр Алексеевич, что думаете, чем бы меня занять, а еще что-то Вы давно не поднимали по тревоге в три часа утра "Альфу" и не отправляли их меня будить. Так можно и переспать, и расслабиться. Так хочется острых ощущений!" – написал бывший грузинский президент.

Напомним, 10 января Михаил Саакашвили явился в Службу безопасности Украины в сопровождении адвокатов. Бывший губернатор заявил, что является законопослушным гражданином и будет присутствовать на всех следственных действиях. В то же время он считает возбужденное дело попыткой помешать заниматься политической деятельностью.