Эксперты оценили весеннюю повестку Госдумы

Нижняя палата парламента в среду, 10 января, дала старт весенней сессии. В ближайшие полгода депутатам предстоит рассмотреть 1338 нормативно-правовых актов. По словам экспертов, Госдума сосредоточится на социальной сфере и актуальной для граждан повестке, а также на законодательном обеспечении послания президента России.



Так, директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что из 1338 законопроектов 606 находятся на стадии предварительного рассмотрения в комитетах, 449 готовятся к обсуждению в первом чтении, 227 – во втором и три – в третьем. По его словам, укрепляется связь президентской и парламентской повестки.

Эксперт привел слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил о важности распространения системного подхода, применяемого при реализации послания президента, на законодательное обеспечение других решений и стратегических задач. "В ситуации доминирования путинского консенсуса, в ситуации, когда пропрезидентская партия триумфально получила абсолютное большинство, слова Володина абсолютно естественны", – отметил Данилин.





Нижняя палата в своей деятельности, конечно, будет учитывать мартовскую президентскую кампанию, отметил политолог Ростислав Туровский. По его словам, Госдума будет включаться в разработку и реализацию социально-экономической повестки следующих шести лет. "И в этом состоит ее главная роль на обозримую перспективу", – цитирует эксперта издание "Политаналитика".



Директор NPR Group, политтехнолог Дмитрий Фетисов отметил, что нижняя палата уделяет приоритетное внимание тем вопросам, на которые обращает внимание президент. Седьмой созыв работает в сжатые сроки, но при этом качественно и без потери эффективности, подчеркнул аналитик.



В свою очередь, политолог Антон Хащенко подчеркнул, что Госдума намерена ориентироваться на наиболее актуальную повестку для граждан. "За этими, казалось бы, просто красивыми словами, скрывается вполне себе рациональный расчет. Дума не собирается возвращаться в режим принтера, на котором печатают, а не который сам определяет, какие документы будут "на выходе", – прокомментировал открытие весенней сессии эксперт.

Политический аналитик Константин Калачев отметил, что одними из главных направлений в работе депутатов будут защита прав участников долевого строительства, улучшение демографической ситуации, а также законодательное обеспечение развития цифровой экономики.

"Основная работа в весеннюю сессию будет вестись по инициативам и предложениям президента и социальной защите граждан", – подчеркнул эксперт.

По его словам, крупнейшие институты государственной власти не могут быть в стороне от выборов главы государства. "Самая ценная помощь в данной ситуации – это работа на повышение социального самочувствия", – добавил Калачев.

Открывая весеннюю сессию спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег-депутатов сосредоточиться на рутинной законотворческой работе. Помимо прочего, нижней палате парламента вместе с Советом Федерации предстоит обсудить ранее отклоненные сенаторами законопроекты, найти компромиссные решения и принять нужные поправки.





Одна из основных задач нижней палаты парламента – продолжение работы по законодательному обеспечению послания президента. Володин напомнил, что в прошлом году депутаты приняли 74 нормативно-правовых акта, необходимых для достижения поставленных целей.

"В этом году мы с вами продолжим работу над законодательным обеспечением реализации послания президента. Мы ждем от правительства внесения 16 законопроектов в части законодательного обеспечения послания. Необходимо принять 23 закона", – сообщил председатель Госдумы.

Не останется без внимания депутатов и такой актуальный вопрос, как развитие цифровой экономики. Спикер отметил, что

парламентарии будут работать над регулированием рынка криптовалют, созданием высокотехнологичных рабочих мест и переходом на электронный документооборот.

В новую сессию продолжится и хорошо зарекомендовавшая себя практика широкого обсуждения острых и актуальных вопросов в рамках парламентских слушаний с привлечением граждан, экспертного сообщества и представителей исполнительной власти. Помимо прочего, на Охотном Ряду состоятся слушания по вопросам развития конкуренции и улучшению делового климата.

