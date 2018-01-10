Порошенко решил уничтожить Донбасс руками Трампа

Украинское руководство готовит новую провокацию в Донбассе, целью которой может быть втягивание в конфликт США и НАТО. Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Даниил Безносов.



По его словам, Киев сосредотачивает средства противовоздушной обороны вблизи линии соприкосновения с ополченцами и ведет подготовку расчетов для поиска, обнаружения и захвата воздушных целей на большой высоте. Безносов предположил, что объектом украинской провокации может быть американский разведывательный беспилотник "Глобал Хоук".

Он отметил, что во время совершения летательным аппаратом разведывательного полета над линией соприкосновения украинских войск и отрядов ополченцев неподалеку от населенного пункта Волноваха, четыре зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1", принадлежащие Киеву, провели комплексную тренировку по поиску и обнаружению цели, а также ее учебному обстрелу.

По словам Безносова, Украина может сбить беспилотник и возложить вину на ополченцев ДНР. "Таким образом, во всём повторяются события 2014 года, когда был сбит "Боинг" Малазийских авиалиний. Только сейчас основная цель – втягивание в этот конфликт НАТО и Соединенных Штатов", – пояснил представитель ополчения самопровозглашенной республики.





Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины рассказал о подлости украинского режима. "Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы", – заявил глава государства.

Очевидно, что произнесенные слова – оговорка. Тем не менее, свою ошибку он исправлять не стал, да и слушатели отреагировали на эти слова довольно спокойно.

Чего нельзя сказать о пользователях соцсетей: выступление украинского лидера не оставило их равнодушными. "Про "коварство украинского режима" хорошо сказано", – поиронизировал один из комментаторов. "Не в бровь, а в глаз", – отметил другой.

