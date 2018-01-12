"ЕР" готова преодолеть вето Совфеда по вопросу контактной притравки

Фракция "Единая Россия" готова поставить вопрос о преодолении вето Совета Федерации по закону о запрете специальных станций, где используется контактная притравка. Об этом рассказал первый замруководителя фракции Андрей Исаев. По его словам, позиция фракции большинства остается неизменной – соответствующий закон должен быть принят.

Госдума, приступая совместно с сенаторами к доработке закона в формате согласительной комиссии, устанавливает четкий срок принятия консенсусного решения – 10 февраля. Если в рамках комиссии не будет достигнуто согласие, фракция "ЕР" готова ставить вопрос о преодолении вето верхней палаты.



По словам Андрея Исаева, закон и его концепция, в обязательном порядке должны быть приняты. "Садизм, живодерство, варварство в России должны быть запрещены", – уверен парламентарий.

По словам депутата, его коллеги, изучив стенограмму Совфеда, не обнаружили ни одного рационального аргумента против закона. "Обнаружили мы другое – что целый ряд членов Совета Федерации выступают в данном случае не как сенаторы, а как лоббисты вполне определенных структур: охотничьих хозяйств, ассоциаций владельцев дорогих собак", – подчеркнул Исаев.

Он напомнил, что при обсуждении сложившейся ситуации на Совете Госдумы три фракции из четырех, в том числе единороссы, высказались за преодоление вето. В то же время, сказал законодатель, обсудив все "за" и "против", было принято решение о создании согласительной комиссии. Это, по словам Исаева, даст "возможность коллегам из Совета Федерации выйти из неудобной ситуации, в которую они сами себя поставили".

В том случае, если согласительной комиссии не удастся выйти на устраивающее всех решение, "Единая Россия" будет ставить вопрос о преодолении вето. "Еще раз подчеркиваю, что варварство, живодерские игры богатых охотников в России должны быть запрещены", – подчеркнул Исаев.

Напомним, законопроект, о котором идет речь, устанавливает требования к подготовке и обучению собак и ловчих птиц, которые запрещают жестокое обращение с животными. Авторами поправок выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, его первый зам Иван Мельников (КПРФ), вице-спикеры Ольга Тимофеева ("Единая Россия") и Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") и другие парламентарии. За принятие этого закона проголосовали 402 депутата Госдумы.