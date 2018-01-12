Украинский политолог с позором сбежал со съемок шоу "России 1"
Боевые действия на Украине стали темой очередного выпуска программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Кульминации спор приглашенных экспертов достиг, когда обсуждались поставки летального оружия Киеву Вашингтоном.
Отличился Владимир Жириновский. Лидера ЛДПР вывели из себя реплики политолога Вадима Трюхана, который заявил, что Жириновский, как обычно, "устраивает цирк", и потребовал, чтобы политик прекратил угрожать украинцам.
Этого главный либерал-демократ России вынести уже не мог. "Будем угрожать! Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев!" – пошел Жириновский на Трюхана. Из цензурных высказываний политика можно привести лишь следующее: Незалежная ответит "за каждого убитого в Донбассе".
Ведущие пытались успокоить разбушевавшегося лидера ЛДПР. "Не будем никого расстреливать", – говорила Ольга Скабеева. Политику напоминали, что скоро президентские выборы и не стоит показывать себя в невыгодном свете. Однако он увещеваний не слушал и все больше распалялся.
Трюхан, перед носом которого Жириновский размахивал руками, продержался не больше минуты. Украинскому политологу пришлось покинуть студию.
Напомним, лидер ЛДПР стал первым зарегистрированным кандидатом на участие в президентских выборах 2018 года. 12 января Центризбирком России завершит прием документов от кандидатов на высший государственный пост, выдвинутых партиями. На этом этап выдвижения претендентов заканчивается.
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