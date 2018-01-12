МИД вызвал на ковер шведского дипломата

В Министерство иностранных дел России был вызван временный поверенный в делах Швеции. Ему выразили протест в связи с бездействием Стокгольма во время совершения актов вандализма близ российский дипмиссии, передает Russia Today.

"12 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в Российской Федерации Т. Лоренцон. Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Л. Карнюшина в отношении посольства и торгового представительства России в Швеции", – сообщили в пресс-службе ведомства. Реакции шведских властей пока не последовало.

