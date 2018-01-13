Страшные тайны: Ангела Меркель

Ангела Меркель – канцлер Германии с 2005 года. Ее смело можно отнести не только к политикам-долгожителям, но и, несомненно, к тяжеловесам этой сферы. Она, несомненно, является если не самой, то одной из самых влиятельных женщин в мире. Ее образ знаком каждому, кто мало-мальски интересуется международными отношениями: брючный костюм, обязательно застегнутый на три пуговицы, неизменная стрижка, нередко мобильный телефон и блокнот с карандашом в руках. Но мало кто знает, что скрывается за ее политической маской. Найти какие-то факты о ее личной жизни – задача не из простых. И, как выясняется, в биографии фрау канцлер есть весьма любопытные моменты.





ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ



Будущий канцлер Германии в юности спекулировала черникой. Притом, весьма успешно, имея прибыль в размере 200%. Как это происходило. Восточногерманское "Товарищество по торговле овощами и фруктами" скупало ягоду у населения по четыре марки за килограмм. И тут же продавало эту чернику по две марки (такая цена получалась с учетом госдотаций, так что, в розницу чернику продавали дешевле закупочной цены).

Включив смекалку, Меркель с друзьями сдавала килограмм черники за четыре марки, а через некоторое время покупала ее же вдвое дешевле. И так снова и снова. Этот факт не мешал ее разносить на комсомольских собраниях других людей, которые поступали точно так же.

УВЛЕЧЕНИЕ НУДИЗМОМ

Об этом стало известно в 2013 году. Именно тогда достоянием общественности стал один пикантный снимок. На нем якобы молодая Ангела Меркель в компании еще двух девушек предстают в обнаженном виде. Достоверно установить, что на снимке действительно Ангела Меркель, установить не удалось – не было ни подтверждений, ни опровержений этого факта. Однако сложно отрицать, что сходство с канцлером Германии близкое к 100-процентному.

Согласно истории, сопровождавшей появление фотографии, будущая канцлер запечатлена якобы во время отдыха на нудистском пляже. Правда дискредитировать ее этим снимком не удалось – в Германии нудизм считается нормой, так что, там это фото не вызвало даже удивления. Расследование, которое было инициировано после появления фотографии в прессе, никаких результатов не дало. Правоохранителя, вроде как, даже удалось выйти на след того, кто сделал это вброс, но он оказался ложным, и дело постепенно спустили на тормозах.



ПРИВЫЧКА ПРЕДАВАТЬ ПОКРОВИТЕЛЕЙ

Этот неприятный для канцлера факт скрыть довольно сложно. В 1989 году, когда ей было 35 лет, Меркель вступила в восточногерманское "Демократическое пробуждение" и почти до самой победы на выборах в объединенной Германии христианских демократов нападала на них. Но как только стало понятно, что ХДС близка к победе, будущий канцлер тут же переметнулась в их стан и успела стать депутатом в бундестаге. В ХДС ее перетянул министр Лотар де Мезьер, взявший Ангелу к себе пресс-секретарем. Но однажды Де Мезьера обвиняют в сотрудничестве со "Штази" (восточногерманская разведка). И тут же его подопечная выступает с публичным осуждением своего покровителя, заняв затем пост зампредседателя партии.

Сменив покровительство де Мезьера на расположение Гельмута Коля, Меркель стала занимать важные посты в правительстве последнего. Чуть больше чем за год бывшая ярая коммунистка становится министром от молодых западногерманских христианских демократов. В свои 36 лет Меркель была самым молодым министром. Видя такое покровительство со стороны высшего лица государства, к Ангеле прочно приклеилось прозвище "девочка Коля". Но когда в 1998 году партия ХДС проиграла выборы, Меркель не моргнув глазом потребовала отставки своего покровителя с поста лидера партии, как "не уловившего новых веяний времени". За этот поступок местные СМИ назвали ее предательницей.

КИНОФОБИЯ

Кто бы мог подумать, но фрау канцлер жутко боится собак. Страх появился у нее после того, как ее укусил за ногу охотничий пес. Тема отсутствия поблизости с Меркель друзей человека даже специально проговаривается представителями протокольных служб перед ее визитами куда-либо. Однако, как минимум, один казус, связанный с ее вынужденным общением с собакой, известен. Это произошло в 2007 году, когда Ангела Меркель приехала на встречу с президентом Владимиром Путиным в его резиденцию в Сочи. Во время общения двух лидеров в комнату, где шли переговоры, внезапно вошла собака российского лидера, лабрадор Кони.

Несложно представить, какие чувства испытывала госпожа канцлер, когда к ней подошла немаленьких размеров собака. Впрочем, ей удалось с честью пройти это испытание. Позже Владимир Путин рассказал, что ему было неизвестно о фобии Меркель и после инцидента он принес ей свои извинения. Больше подобных ситуаций не было.

ЛЮБОВЬ К СМС

Любопытно, что один из главных политиков Европы предпочитает короткие текстовые сообщения другим способам общения. Да-да, Ангела Меркель отправляет десятки смс своим сотрудникам в день. Люди, долгое время общающиеся с канцлером, говорят также, что она с нетерпением ждет появления ответных сообщений на своем телефоне (который, кстати, всегда находится в беззвучном режиме). Даже новости Бундестага, которых пресс-служба парламента рассылает по несколько десятков в день, она получает в виде смс.

Говорят, что текстовые сообщения – это лучший способ связаться с Меркель. И это правда, учитывая, что голосовая почта на ее телефоне отключена уже давным-давно, а электронной она не пользуется по соображениям безопасности. Кроме того, у нее нет ноутбука, но есть планшет, на котором она читает новости и следит за биржевыми торгами.

ЛЮБОВЬ К ФИЗИКАМ

Известно, что Ангела Меркель является физиком по профессии. Она успешно защитила диссертацию на тему "Исследование механизма реакций распада с простым разрывом связей и расчет их скоростных констант на основании квантово-химического и статистического методов". Во время учебы она встретила своего будущего первого мужа Ульриха Меркеля. Она вышла за него замуж в 1977 году. Брак был недолгим, и через пять лет завершился разводом.

Пока лидеры G7 занимаются болтологией, муж Меркель поехал развлекаться с их жёнами. http://t.co/L8Qyhdbtng pic.twitter.com/j2z4shYCDs — Леди Кац (@lady_Katz) 7 июня 2015 г.

Позднее Ангела Меркель полюбила другого физика Иоахима Зауэра, известного в мире ученых, занимающихся вопросами квантовой химии. Она вышла за него замуж только спустя несколько лет после падения Берлинской стены, прожив не один год в гражданском браке. Меркель и Зауэр официально расписались 30 декабря 1998 года. При этом, менять свою фамилию, полученную от первого мужа, будущий канцлер не стала.

