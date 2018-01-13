Страшные тайны: Ангела Меркель

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Близких Табакова лишили надежды
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Бандиты напали на пьяную Гузееву
партнеры
Суббота 13 января
Лента новостей
19:39
Под Москвой студент техникума изнасиловал 11-летнюю школьницу
18:53
Поплавская о Шурыгиной: Малолетняя ш...
18:11
В ДТП на Калужском шоссе пострадали люди
17:57
Володин провел встречу с муниципальными депутатами
17:57
Тучная звезда "Дома-2" возмутила съемками в красном белье
17:36
Под Москвой иномарка сбила помогавшего инвалиду человека
17:15
Любовные утехи Державина шокировали соседей
16:48
Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости
16:18
Краско высказался о романе 27-летней жены с молодым певцом
15:41
В метро Москвы из-за неадекватного пассажира встали поезда
15:28
Экс-участник "Дома-2" обокрал московскую бизнес-леди
14:38
Ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы
14:20
В Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России
13:42
Беременную Михалкову прилюдно унизили
13:10
Сергею Жигунову грозит смертельная опасность
12:19
Цымбалюк-Романовская: Дочь Джигарханяна покончила с собой
11:33
Корчевников: Я сам себе противен
10:35
Под Москвой пенсионер на иномарке сбил переходивших дорогу детей
10:25
Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством
10:07
На улице в Москве неизвестные устроили резню
21:55
К чему снится женщина
21:50
Пышногрудая красотка подложила свинью Аршавиной
21:25
Фадеев оставил Наргиз без секса
21:10
Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР
20:41
В центре Москвы водитель иномарки сбил женщину
20:24
70-летняя украинская модель похвасталась красотой
20:20
Подробности свадьбы Сергея Зверева
20:07
Влади валяется в ногах у Саруханова после скандала с Пугачевой
20:06
Российский чемпион попал в реанимацию после обстрела
19:53
Зэк вскружил голову наивной жене Краско
19:31
Опубликован список пострадавших при взрыве в Омске
18:55
Тяжелобольной Табаков на пороге смерти
18:43
Американская еда разрушает иммунитет россиян
18:10
Россияне жестоко унизили завравшуюся жену Аршавина
17:48
В Омске прогремел взрыв
17:36
Расследование "Ведомостей" выявило истинную причину отзыва лицензии у банка "Югра"
17:33
Расчетливая Шурыгина рвется повторить секс-скандал с насильником
17:04
В Петербурге маршрутка протаранила грузовик
16:47
"Аэрофлот" ответил "гламурному быдлу"
16:47
Жадный россиянин убил гостя-обжору на Новый год
16:39
В Сети появилось фото Бондарчук с молодым любовником
16:20
Совет на выходные
15:48
Крупный московский вуз лишился лицензии
15:36
Доктор Курпатов ужаснул постаревшим лицом
15:32
Горячие пожарные потеребили своих пушистиков
15:22
Беременная жена Тарасова сменила имя и фамилию
14:59
Свинья спасла друга от ножей мясников (видео)
14:50
Цымбалюк-Романовская об интиме с Джигарханяном: Я волновалась
14:48
Красотку-трансгендера из реалити-шоу нашли мертвой
14:36
Петербуржец избил школьника за брошенный в машину снежок
14:18
В деле "Югры" всплыли скандальные подробности
14:15
В Британии разразился скандал из-за трусов Елизаветы II
14:04
Житель Подмосковья "избил" новогоднюю елку (видео)
13:59
Черепах стошнило от бесстыжей Бузовой в купальнике
13:55
Pазвеян главный миф пластической хирургии
13:51
Врачи лечили у многодетной матери остеохондроз вместо онкологии
13:44
Главные события Москвы с 13 по 19 января
13:26
"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха
12:53
NASA пролетело сквозь туманность Ориона (видео)
12:53
Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
12:48
Киркоров заразил костлявую Джоли
12:46
Пьяный россиянин погиб под колесами автомобиля на Шри-Ланке
12:24
Детей и стариков предупредили о вспышке смертельного свиного гриппа
12:18
Никита Белых срочно госпитализирован
12:17
Самбурская объяснила уход из семьи
12:07
Верка Сердючка веселила больную раком певицу в реанимации
12:04
Домработница украла из квартиры москвички $236 тысяч
11:41
Беременная Рапунцель из "Дома-2" выложила фото в нижнем белье
11:07
Умирающая от рака жена "Ивана Бровкина" потеряла надежду
11:06
Ведущий одарил Путина обожающим взглядом
11:00
Взбесившаяся Шурыгина публично наорала на мужа-тихоню
10:49
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье
10:19
Найден способ остановить старение мозга
10:16
Под Москвой рядом с магазином заложили пятикилограммовую бомбу
10:04
Сексуальная модель увезла пьяного Аршавина
09:53
Житель Подмосковья приревновал жену к крестнику и убил ее
09:47
Влюбленные толстяки 11 лет худели ради первого секса
09:15
Отрубивший жене руки ревнивец умоляет дождаться его из тюрьмы
09:04
70-летний народный артист показал молодую беременную жену
09:01
Раскрыта загадка тайной комнаты пирамиды Хеопса
08:38
Жительница Подмосковья требует наказать соседей за громкий секс
08:20
Известный ведущий умер от рака легких
08:17
Российский певец жестко подставил Собчак
08:06
Елена Корикова выйдет замуж
21:58
На МКАД случилась огненная авария (видео)
21:52
Безумные регионы: обидчивый россиянин изрубил собутыльника бензопилой
21:51
Кабаева идет по лестнице с золотыми ступеньками
21:32
Назовите Вашу любимую актрису
21:19
Корчевников заявил о борьбе Фриске с раком
21:00
Первый канал выставил измученную недугом Пугачеву на мороз
20:54
К чему снится рыба
20:46
Нефть показала головокружительный рост
20:23
Половину состава знаменитого футбольного клуба выкосила шаурма
19:46
Молодая жена Краско поставила точку в грязном скандале с изменой
19:13
Беременная Рапунцель из "Дома-2" нуждается в медицинской помощи
19:00
Дана Борисова прошла точку невозврата
18:38
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
18:36
В московском метро случилось ЧП
18:04
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой
17:58
"Мосреалстрой" продал около трех тысяч квартир за 2017 год
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская: Дочь Джигарханяна покончила с собой
"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха
Цымбалюк-Романовская об интиме с Джигарханяном: Я волновалась
70-летний народный артист показал молодую беременную жену
Корчевников: Я сам себе противен
Взбесившаяся Шурыгина публично наорала на мужа-тихоню
Политика

Страшные тайны: Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfeld
Ангела Меркель – канцлер Германии с 2005 года. Ее смело можно отнести не только к политикам-долгожителям, но и, несомненно, к тяжеловесам этой сферы. Она, несомненно, является если не самой, то одной из самых влиятельных женщин в мире. Ее образ знаком каждому, кто мало-мальски интересуется международными отношениями: брючный костюм, обязательно застегнутый на три пуговицы, неизменная стрижка, нередко мобильный телефон и блокнот с карандашом в руках. Но мало кто знает, что скрывается за ее политической маской. Найти какие-то факты о ее личной жизни – задача не из простых. И, как выясняется, в биографии фрау канцлер есть весьма любопытные моменты.

прочитано 5042 раза

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ

Будущий канцлер Германии в юности спекулировала черникой. Притом, весьма успешно, имея прибыль в размере 200%. Как это происходило. Восточногерманское "Товарищество по торговле овощами и фруктами" скупало ягоду у населения по четыре марки за килограмм. И тут же продавало эту чернику по две марки (такая цена получалась с учетом госдотаций, так что, в розницу чернику продавали дешевле закупочной цены).

Включив смекалку, Меркель с друзьями сдавала килограмм черники за четыре марки, а через некоторое время покупала ее же вдвое дешевле. И так снова и снова. Этот факт не мешал ее разносить на комсомольских собраниях других людей, которые поступали точно так же.

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

УВЛЕЧЕНИЕ НУДИЗМОМ

Об этом стало известно в 2013 году. Именно тогда достоянием общественности стал один пикантный снимок. На нем якобы молодая Ангела Меркель в компании еще двух девушек предстают в обнаженном виде. Достоверно установить, что на снимке действительно Ангела Меркель, установить не удалось – не было ни подтверждений, ни опровержений этого факта. Однако сложно отрицать, что сходство с канцлером Германии близкое к 100-процентному.

Согласно истории, сопровождавшей появление фотографии, будущая канцлер запечатлена якобы во время отдыха на нудистском пляже. Правда дискредитировать ее этим снимком не удалось – в Германии нудизм считается нормой, так что,  там это фото не вызвало даже удивления. Расследование, которое было инициировано после появления фотографии в прессе, никаких результатов не дало.  Правоохранителя, вроде как, даже удалось выйти на след того, кто сделал это вброс, но он оказался ложным, и дело постепенно спустили на тормозах.

 

 

ПРИВЫЧКА ПРЕДАВАТЬ ПОКРОВИТЕЛЕЙ

Этот неприятный для канцлера факт скрыть довольно сложно. В 1989 году, когда ей было 35 лет, Меркель вступила в восточногерманское "Демократическое пробуждение" и почти до самой победы на выборах в объединенной Германии христианских демократов нападала на них. Но как только стало понятно, что ХДС близка к победе, будущий канцлер тут же переметнулась в их стан и успела стать депутатом в бундестаге.  В ХДС ее перетянул министр Лотар де Мезьер, взявший Ангелу к себе пресс-секретарем. Но однажды Де Мезьера обвиняют в сотрудничестве со "Штази" (восточногерманская разведка). И тут же его подопечная выступает с публичным осуждением своего покровителя, заняв затем пост зампредседателя партии.

Сменив покровительство де Мезьера на расположение Гельмута Коля, Меркель стала занимать важные посты в правительстве последнего. Чуть больше чем за год бывшая ярая коммунистка становится министром от молодых западногерманских христианских демократов. В свои 36 лет Меркель была самым молодым министром. Видя такое покровительство со стороны высшего лица государства, к Ангеле прочно приклеилось прозвище "девочка Коля". Но когда в 1998 году партия ХДС проиграла выборы, Меркель не моргнув глазом потребовала отставки своего покровителя с поста лидера партии, как "не уловившего новых веяний времени". За этот поступок местные СМИ назвали ее предательницей.

Ангела Меркель и Гельмут Коль. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Jung

КИНОФОБИЯ

Кто бы мог подумать, но фрау канцлер жутко боится собак. Страх появился у нее после того, как ее укусил за ногу охотничий пес. Тема отсутствия поблизости с Меркель друзей человека даже специально проговаривается представителями протокольных служб перед ее визитами куда-либо. Однако, как минимум, один казус, связанный с ее вынужденным общением с собакой, известен. Это произошло в 2007 году, когда Ангела Меркель приехала на встречу с президентом Владимиром Путиным в его резиденцию в Сочи. Во время общения двух лидеров в комнату, где шли переговоры, внезапно вошла собака российского лидера, лабрадор Кони.

Несложно представить, какие чувства испытывала госпожа канцлер, когда к ней подошла немаленьких размеров собака. Впрочем, ей удалось с честью пройти это испытание. Позже Владимир Путин рассказал, что ему было неизвестно о фобии Меркель и после инцидента он принес ей свои извинения. Больше подобных ситуаций не было.

Ангела Меркель, Владимир Путин и Кони. Фото: wikipedia.org

ЛЮБОВЬ К СМС

Любопытно, что один из главных политиков Европы предпочитает короткие текстовые сообщения другим способам общения. Да-да, Ангела Меркель отправляет десятки смс своим сотрудникам в день. Люди, долгое время общающиеся с канцлером, говорят также, что она с нетерпением ждет появления ответных сообщений на своем телефоне (который, кстати, всегда находится в беззвучном режиме). Даже новости Бундестага, которых пресс-служба парламента рассылает по несколько десятков в день, она получает в виде смс.

Говорят, что текстовые сообщения – это лучший способ связаться с Меркель. И это правда, учитывая, что голосовая почта на ее телефоне отключена уже давным-давно, а электронной она не пользуется по соображениям безопасности. Кроме того, у нее нет ноутбука, но есть планшет, на котором она читает новости и следит за биржевыми торгами.

Дональд Трамп и Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Kappeler

ЛЮБОВЬ К ФИЗИКАМ

Известно, что Ангела Меркель является физиком по профессии. Она успешно защитила диссертацию на тему "Исследование механизма реакций распада с простым разрывом связей и расчет их скоростных констант на основании квантово-химического и статистического методов". Во время учебы она встретила своего будущего первого мужа Ульриха Меркеля. Она вышла за него замуж в 1977 году. Брак был недолгим, и через пять лет завершился разводом.

 Позднее Ангела Меркель полюбила другого физика Иоахима Зауэра, известного в мире ученых, занимающихся вопросами квантовой химии. Она вышла за него замуж только спустя несколько лет после падения Берлинской стены, прожив не один год в гражданском браке. Меркель и Зауэр официально расписались 30 декабря 1998 года. При этом, менять свою фамилию, полученную от первого мужа, будущий канцлер не стала. 

Автор: Денис Попов13 января 2018, 18:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Все оттенки Ангелы Меркель

567

Политика

Страшные тайны: Ангела Меркель
Путин поставил Порошенко в неловкое положение
Трамп заставил журналиста материться в эфире
Киев нелепо оправдался за сбежавших в Польшу украинцев

Шоу-бизнес

Державин перед смертью записал видео с прощанием
Поплавская о Шурыгиной: Малолетняя ш...
Краско высказался о романе 27-летней жены с молодым певцом
Цымбалюк-Романовская: Дочь Джигарханяна покончила с собой

Проишествия

В Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России
Кровавое избиение жены хоккеиста "Авангарда" возмутило россиян
Молодая мать вгрызлась в пенис своему насильнику
Онколог убил ненавистного зятя инъекцией в бедро

Lifestyle

Умирающая от рака жена "Ивана Бровкина" потеряла надежду
Назовите Вашу любимую актрису
Актера Сергея Степанченко откачивали в театре
Труп Шаинского три недели прячут в морозилке
Шоу-бизнес

Сергею Жигунову грозит смертельная опасность

Актер боится быть убитым
Происшествия

В Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России

Тело уроженки Воронежа Юлии нашли в ее собственной студии йоги в Гааге
Шоу-бизнес

Краско высказался о романе 27-летней жены с молодым певцом

По словам артиста, на ток-шоу о семейных скандалах можно заработать
Шоу-бизнес

Поплавская о Шурыгиной: Малолетняя ш...

Из-за истории с изнасилованием у актрисы сдали нервы

Гороскоп

Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством
Фадеев оставил Наргиз без секса
Совет на выходные
Елена Корикова выйдет замуж

Фоторепортажи

70-летняя украинская модель похвасталась красотой
Горячие пожарные потеребили своих пушистиков
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости
Аршавин променял жену на сексуальную модель

Спорт

Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
Месси унизил победившего рак футболиста
Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ

Регионы

Врачи лечили у многодетной матери остеохондроз вместо онкологии
"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха
Под Москвой рядом с магазином заложили пятикилограммовую бомбу
Отрубивший жене руки ревнивец умоляет дождаться его из тюрьмы
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru