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Политика

Генсовет "ЕР" поддержал Путина

Фото: er.ru
Руководство президиума генсовета "Единой России" и депутаты Госдумы приняли участие в своеобразном едином дне сбора подписей в поддержку Путина . Они приняли участие в сборе подписей в поддержку Владимира Путина. 
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Партия по просьбе активистов и сборщиков подписей предоставила несколько сотен площадок общественных приемных по всей стране. В частности, секретарь генсовет "ЕР" Андрей Турчак пришел в приемную партии в Санкт-Петербурге, заместители секретаря Генсовета Евгений Ревенко, Виктор Селиверстов и Сергей Железняк отдали свои подписи в Москве.

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Ранее свои подписи уже поставили замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина и глава фракции "ЕР в Госдуме Сергей Неверов. Андрей Турчак написал в своем Instagram: "Единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина – это не агитация "Единой России", это желание наших граждан по всей стране высказать свое мнение…".

И  как написал на своей странице в Facebook Евгений Ревенко: "…ЕР открыла свои общественные приемные для сборщиков подписей предвыборного штаба Путина на весь воскресный день. И все равно – очереди! Я свою отстоял и подпись поставил. Это моя гражданская позиция". 

В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Выборный написал у себя в Фейсбук: "Пока стоял в очереди, встретил жителей своего 210 избирательного округа, которые выразили свою активную позицию на этот счет. Одновременно ответил на вопросы, договорились о приеме. Выходной – плодотворный".

Автор: Дмитрий Куклин14 января 2018, 23:53

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