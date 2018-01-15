Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде
Многие сочли унижением решение о запрете российским спортсменам использовать цвета национального флага и выступать под названием "Сборная России" на Олимпийских играх в Южной Корее. Москва ищет варианты ответить на этот выпад со стороны спортивных функционеров.
Как рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, сейчас специалисты определяют людей, который стоят за отстранением российской сборной. Речь может идти о десятке человек. При этом они не обязательно работают в WADA.
"Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной", – цитирует газета "Известия" Андрея Климова. "Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры", – добавил он.
Москва может ввести ограничительные меры против сотрудников Всемирного антидопингового агентства WADA, причастных к отстранению сборной России от Олимпиады-2018..Давно пора ввести— Кремлёвская (@znaetymka) 15 января 2018 г.
Впрочем, торопиться с принятием ограничительных мер в отношении спортивных функционеров не стоит, уверен сенатор. "Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры", – пообещал Андрей Климов.
Тем, чья причастность к позорному для российского спорта решению будет доказана, могут грозить персональные меры. Речь, в частности, идет о возбуждении дел вплоть до уголовных, а также об ограничении въезда на территорию России. Кроме того, Москва расследует вопрос причастности ФБР и спецпрокурора Роберта Мюллера к позиции, занятой WADA.
WADA отреагировало на обвинения хакеров в связях с ФБР����— Berendeyа_72777 (@Berendeya_72) 11 января 2018 г.
Срок давности у них - 1 год. "Устарело"!!! - более тупой отмазки не придумать���� pic.twitter.com/7hrICNcVko
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