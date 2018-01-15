Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Близких Табакова лишили надежды
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Бандиты напали на пьяную Гузееву
партнеры
Понедельник 15 января
Лента новостей
13:35
Леденящий душу рассказ раненого в Перми четвероклашки
13:16
Психологи объяснили трагедию в пермской школе
13:04
Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным
12:54
Кто виноват в бойне в пермской школе?
12:47
Что принес 2017 год дорогам Москвы и Подмосковья
12:33
Чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие
12:19
Народная артистка обвинила Немоляеву в лицемерии и рассказала о ее тайном романе
12:16
В Петербурге пятилетний ребенок провалился в канализацию
11:47
Беременность оказалась опасной для женского мозга
11:39
"Беременную" 11-летнюю девочку отправили на химиотерапию
11:27
Число пострадавших при резне в пермской школе возросло до 15
11:24
Винокур разрыдался у гроба Державина
11:08
Жуткие фото и видео с места расправы над школьниками
11:07
Устроившего резню в пермской школе отличника вдохновили американцы
10:43
Звезда "Дома-2" с комом в горле рассказала о тяжелой болезни
10:18
Опубликовано видео эвакуации из зависшего над пропастью самолета
10:09
Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу
10:01
Подробности нападения на детей в пермской школе
09:56
Фестиваль КВН в Сочи омрачила украинская провокация
09:48
В Москве квартиру безработного обокрали на 50 миллионов
09:37
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
09:35
Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе
09:32
Люди в масках захватили заложников в школе в Перми
09:25
На Киевском шоссе под Москвой произошло смертельное ДТП
09:06
Невеста утопила жениха за развратное предложение
09:04
Появился "убийца" iPhone X
09:03
В Багдаде прогремели два мощных взрыва
09:00
На Ямале полностью сгорел приют для животных
08:50
Тело 14-летней школьницы нашли на улице
08:50
Тарасов раскошелился на шикарную свадьбу с беременной Костенко
08:39
У станции метро в Москве грузовик попал в смертельное ДТП
08:28
Пьяный шаман попался на краже металлолома
08:24
Какой будет погода в крещенскую ночь
08:21
У избитой любовницы известного актера нашли опухоль мозга
07:59
Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
07:52
Житель Подмосковья убил жену во время застолья в старый Новый год
19:45
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
18:35
Зара подарит девочку
17:51
Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса
17:31
Голая Волочкова спряталась за кустом (фото)
17:03
Подавившаяся презервативом путана шокировала жуткой смертью
16:28
Миллиардер бросил невесту ради бывшей жены Абрамовича
15:53
Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
15:33
Завязавший с наркотиками Стас Пьеха влез в долги
15:07
Названо отличие тела Ленина от мощей святого
14:30
Победитель шоу "Голос" сбежал из родного города в Дагестан
13:56
В Турции самолет с пассажирами скатился в обрыв (видео)
13:39
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
13:02
Беременная звезда "Дома-2" отказалась рожать в России
12:46
В Перу произошло мощное землетрясение
12:33
Что стало с актрисой Анастасией Вертинской
12:03
Дети и учителя массово отравились в школе в Люберцах
11:50
Бузова со слезами обратилась к жене Тарасова
11:29
Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг
11:01
Ирина Безрукова врезала пристававшему к ней режиссеру
10:36
При сходе лавины в Хакасии погибли люди
10:28
Потерявшая сына Яна Троянова скоро станет мамой
10:00
Главу государства обстреляли на въезде в Кремль
21:30
Державин перед смертью записал видео с прощанием
20:36
Иванушка из "Морозко" умер в закрытом психоневрологическом пансионате
19:39
Под Москвой студент техникума изнасиловал 11-летнюю школьницу
18:53
Поплавская о Шурыгиной: Малолетняя ш...
18:11
В ДТП на Калужском шоссе пострадали люди
17:57
Володин провел встречу с муниципальными депутатами
17:57
Тучная звезда "Дома-2" возмутила съемками в красном белье
17:36
Под Москвой иномарка сбила помогавшего инвалиду человека
17:15
Любовные утехи Державина шокировали соседей
16:48
Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости
16:18
Краско высказался о романе 27-летней жены с молодым певцом
15:41
В метро Москвы из-за неадекватного пассажира встали поезда
15:28
Экс-участник "Дома-2" обокрал московскую бизнес-леди
15:13
Полуголую Бузову застали на яхте с известным ведущим
14:38
Ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы
14:20
В Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России
13:42
Беременную Михалкову прилюдно унизили
13:10
Сергею Жигунову грозит смертельная опасность
12:19
Цымбалюк-Романовская: Дочь Джигарханяна покончила с собой
11:33
Корчевников: Я сам себе противен
10:35
Под Москвой пенсионер на иномарке сбил переходивших дорогу детей
10:25
Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством
10:07
На улице в Москве неизвестные устроили резню
21:55
К чему снится женщина
21:50
Пышногрудая красотка подложила свинью Аршавиной
21:25
Фадеев оставил Наргиз без секса
21:10
Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР
20:41
В центре Москвы водитель иномарки сбил женщину
20:24
70-летняя украинская модель похвасталась красотой
20:20
Подробности свадьбы Сергея Зверева
20:07
Влади валяется в ногах у Саруханова после скандала с Пугачевой
20:06
Российский чемпион попал в реанимацию после обстрела
19:53
Зэк вскружил голову наивной жене Краско
19:31
Опубликован список пострадавших при взрыве в Омске
18:55
Тяжелобольной Табаков на пороге смерти
18:43
Американская еда разрушает иммунитет россиян
18:10
Россияне жестоко унизили завравшуюся жену Аршавина
17:48
В Омске прогремел взрыв
17:36
Расследование "Ведомостей" выявило истинную причину отзыва лицензии у банка "Югра"
17:33
Расчетливая Шурыгина рвется повторить секс-скандал с насильником
17:04
В Петербурге маршрутка протаранила грузовик
16:47
"Аэрофлот" ответил "гламурному быдлу"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская: Дочь Джигарханяна покончила с собой
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
Корчевников: Я сам себе противен
Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг
Бузова со слезами обратилась к жене Тарасова
Политика

Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Петра Порошенко обвиняют в государственной измене. Верховная рада предложила проверить подлинность почерка в расписках, которые нынешний президент Украины якобы направлял в свое время в ФСБ России.
прочитано 2193 раза

Запрос в Службу безопасности Украины по поводу госизмены Порошенко готовит депутат Рады Виталий Куприй. Нардеп уверен, что украинский народ имеет право знать, что за дела его президент вел с Россией.

ПО ТЕМЕ

Путин поставил Порошенко в неловкое положение

Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить, как часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко приезжал в Россию, с какой целью, с кем имел контакты",– написал Куприй в Facebook.

13 января грузинский телеканал "Рустави" опубликовал снимки документов, датированных 2007 годом, когда Петра Порошенко не пускали в Россию. В этих бумагах  владелец компании "Рошен" обязуется не вредить России. "Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ", – написано в одной из них. В другой депутат Рады Порошенко заявляет, что не имеет ничего общего с "антироссийской деятельностью" президента Виктора Ющенко и рассказывает о том, как он "привлекает крупные инвестиции" на свои заводы в Липецкой и Нижегородской областях.

Бывший губернатор Одесской области не мог пройти мимо такого факта. Михаил Саакашвили признал, что навыками, необходимыми для проведения экспертизы не обладает – но все же не думает, что Порошенко мог оставить такие "следы".

"Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", – написал экс-президент Грузии в Facebook.

В заключение Саакашвили все же заметил: он знает, что Порошенко "поддерживает интенсивные контакты не официального характера с представителями враждебного государства".

Автор: Андрей Евлампиев15 января 2018, 08:28

Политика

Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины
Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде
Страшные тайны: Ангела Меркель
Трамп заставил журналиста материться в эфире

Шоу-бизнес

Народная артистка обвинила Немоляеву в лицемерии и рассказала о ее тайном романе
Лазарев в обнимку с известной актрисой и двумя малышами: Моя любовь
Звезда "Дома-2" с комом в горле рассказала о тяжелой болезни
Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу

Проишествия

Опубликовано видео эвакуации из зависшего над пропастью самолета
Невеста утопила жениха за развратное предложение
Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса
В Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России

Lifestyle

Народ бежал от гроба с Державиным
Винокур разрыдался у гроба Державина
Что стало с актрисой Анастасией Вертинской
Иванушка из "Морозко" умер в закрытом психоневрологическом пансионате
Шоу-бизнес

Малахов шокировал Шурыгину подлостью

Юная красавица поражена тем, что ее насильника пригласили в шоу к Андрею Малахову
Шоу-бизнес

У избитой любовницы известного актера нашли опухоль мозга

Женщина рассказала о своем диагнозе
Шоу-бизнес

Тарасов раскошелился на шикарную свадьбу с беременной Костенко

Журналисты узнали подробности предстоящего торжества
Регионы

Жуткие фото и видео с места расправы над школьниками

В результате резни в пермской школе ранены 11 человек

Гороскоп

Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
Зара подарит девочку
Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством
Фадеев оставил Наргиз без секса

Фоторепортажи

Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости
70-летняя украинская модель похвасталась красотой
Горячие пожарные потеребили своих пушистиков

Спорт

Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
Месси унизил победившего рак футболиста
Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ

Регионы

"Я не поеду, а зачем?": мать отказалась навестить организатора резни в Перми
Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе
Подавившаяся презервативом путана шокировала жуткой смертью
Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru