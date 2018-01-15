Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины

Петра Порошенко обвиняют в государственной измене. Верховная рада предложила проверить подлинность почерка в расписках, которые нынешний президент Украины якобы направлял в свое время в ФСБ России.

Запрос в Службу безопасности Украины по поводу госизмены Порошенко готовит депутат Рады Виталий Куприй. Нардеп уверен, что украинский народ имеет право знать, что за дела его президент вел с Россией.

"Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить, как часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко приезжал в Россию, с какой целью, с кем имел контакты",– написал Куприй в Facebook.

13 января грузинский телеканал "Рустави" опубликовал снимки документов, датированных 2007 годом, когда Петра Порошенко не пускали в Россию. В этих бумагах владелец компании "Рошен" обязуется не вредить России. "Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ", – написано в одной из них. В другой депутат Рады Порошенко заявляет, что не имеет ничего общего с "антироссийской деятельностью" президента Виктора Ющенко и рассказывает о том, как он "привлекает крупные инвестиции" на свои заводы в Липецкой и Нижегородской областях.

Бывший губернатор Одесской области не мог пройти мимо такого факта. Михаил Саакашвили признал, что навыками, необходимыми для проведения экспертизы не обладает – но все же не думает, что Порошенко мог оставить такие "следы".

"Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", – написал экс-президент Грузии в Facebook.

В заключение Саакашвили все же заметил: он знает, что Порошенко "поддерживает интенсивные контакты не официального характера с представителями враждебного государства".