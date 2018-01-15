Лавров осадил провокатора Цымбалюка

Известный своими выходками украинский журналист Роман Цымбалюк попытался спровоцировать министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его пресс-конференции. Глава внешнеполитического ведомства не растерялся и поставил подстрекателя на место.



Корреспондент поинтересовался, как Москва относится к "псевдогосударственным образованиям" – Донецкой и Луганской народным республикам. Журналист упрекнул главу российского внешнеполитического ведомства за то, что Москва употребляет понятия ДНР и ЛНР, хотя их нет в минских соглашениях.

"Я поскольку здесь не на судебном заседании, позволяю себе описательно говорить о том или другом событии. Там записано: "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", – напомнил Лавров Цымбалюку. Министр подчеркнул, что Киев продолжает игнорировать прямые переговоры с главами непризнанных республик Донбасса, пункт о чем также содержится в договоренностях, заключенных в белорусской столице.

"До сих пор украинское руководство говорит, что такого обязательства на себя не брало. Выдумывает всякие конфигурации, которые призваны оптически показать, что оно с ними не разговаривает, а разговаривает с нами, ОБСЕ, немцами, французами", – добавил руководитель внешнеполитического ведомства.

Во время своей пресс-конференции министр иностранных дел также рассказал о главных темах международной повестки в 2017 году. В первую очередь Лавров выделил Сирию. Не менее актуальными темами он назвал ситуацию в палестино-израильских отношениях, войны в Йемене и Ливии.

Говоря об отношениях Москвы и Вашингтона, Лавров отметил, что Соединенные Штаты боятся честной конкуренции с Россией в газовой сфере. Он намекнул на препятствия, которые американцы пытаются чинить российскому газопроводу "Северный поток – 2".

"В действиях США просматривается и боязнь честной конкуренции, а поскольку честной конкуренции пока они не потянут,

они переходят к нечестной конкуренции и политическому давлению, к тому, чтобы заставить европейские страны получать более дорогой газ", – подчеркнул министр.

Затронул глава внешнеполитического ведомства и ситуацию вокруг главы Белого дома Дональда Трампа. Отвечая на вопрос, сожалеет ли он о победе миллиардера в президентской гонке, Лавров отметил, что "сожалеть о чем-то состоявшемся – это не то, чем занимается дипломатия".

Министр заявил, что его ведомство делает все возможное для обеспечения российских интересов в сложившихся условиях. "Мы работаем с фактами. И факты таковы, какими мы их видим сегодня", – заявил Лавров.





Напомним, что Роман Цымбалюк "отличился" на недавней большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Журналист назвал позицию Москвы по Донбассу "абсурдной", спросив главу государства, будет ли Россия продолжать прежнюю политику в отношении региона.

Происходящее в Донбассе – это трагедия, ответил Путин. В то же время президент попросил украинского корреспондента обратить внимание на причины происходящего. Трагедия региона обусловлена государственным переворотом и вооруженным захватом власти в Киеве в феврале 2014 года, сказал глава государства.

