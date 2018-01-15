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Политика

Эксперты оценили вклад "ЕР" в избирательную кампанию Путина

Владимир Путин. Фото: vk.com/er_ru
Единый день сбора подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских выборах продемонстрировал высокий уровень одобрения его кандидатуры. По мнению экспертов, организационные возможности "Единой России" повышают эффективность избирательной кампании главы государства.
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"Единый день сбора подписей прошел по всей стране. На мой взгляд, было показано достаточно явственно, что основной организационной политической опорой Владимира Путина на этих выборах будет являться многомиллионная армия "Единой России", – отметил глава коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

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"ЕР" поддержала сборщиков подписей за Путина

Эксперт отметил, что сбор подписей сверх необходимого количества – это стандартная технология, призванная продемонстрировать высокий уровень общественной поддержки кандидата. "Это "азбучный" прием в сфере политических технологий. И организационно эта работа была сделана", – подчеркнул аналитик.

Евгений минченко. Кадр youtube.com

В свою очередь, член Высшего совета "Единой России", гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов полагает, что участие партийных структур в избирательной кампании главы государства обусловлено их эффективностью, а также большим опытом и сетевыми возможностями для сбора подписей. По его словам, роль "Единой России" в нынешней президентской гонке проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, это поддержка самовыдвижения главы государства на декабрьском съезде. Во-вторых, структуры "ЕР" – это основные структуры, которые мобилизуют финансы в избирательный фонд Путина.

"Единая Россия" – это большая электоральная машина, которая с помощью огромной сети общественных приемных, исполкомов и других площадок смогла привлечь значительное количество подписей 14 января, уверен эксперт.

"Это указывает на силу и роль партии в кампании Владимира Путина", – подчеркнул Орлов.

Дмитрий Орлов. Кадр youtube.com

Партия в ходе единого дня сбора подписей в очередной раз доказала, что является эффективным инструментом поддержки президента, заявил руководитель "Политической Экспертной группы" Константин Калачев. "Показательным был и флешмоб известных людей, которые решили поставить подписи за Владимира Путина. Это выглядит убедительно, потому что именно эта акция убеждает нас наглядно, что подписи реально собираются без использования административного ресурса. Они настоящие и подлинные", – подчеркнул аналитик.

Эксперт уверен: прошедший сбор подписей наглядно демонстрирует, что единороссы и далее будут оставаться опорой главы государства.

"Это хороший задел на будущее, видно, что в день голосования партия не останется в стороне, потому что у нее есть большой потенциал", – подытожил Калачев.

Напомним, ранее активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина попросили "Единую Россию" предоставить 14 января помещения общественных приемных для сбора подписей. "ЕР" предоставила несколько сотен площадок в 85 регионах. По данным партии, 14 января, в единый день сбора подписей, общественные приемные посетили более 200 тысяч человек, желающих поддержать главу государства.

Выборы президента России состоятся в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией – 18 марта 2018 года. Владимир Путин участвует в гонке в качестве самовыдвиженца, ему необходимо собрать 300 тысяч подписей. 27 декабря глава государства подал документы для регистрации в качестве кандидата на высший государственный пост.

Автор: Иван Поляков15 января 2018, 16:30

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