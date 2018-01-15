Оплеванная Собчак пробила дно

У кандидата в президенты России Ксении Собчак, кажется, серьезные проблемы. Антирейтинг светской львицы за два месяца ведения ее избирательной кампании вырос на 10 процентных пунктов, практически достигнув отметки в 90%. Соответствующие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



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