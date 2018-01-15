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Политика

В КПРФ не различают Родченкова и Грудинина

Григорий Родченков и Павел Грудинин. Фото: Dni.Ru
Коммунисты выдвинули кандидатом на пост президента России директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Однако внимательные пользователи Сети заметили, что на одном из роликов в его поддержку изображен информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. Получается, что избирательный штаб Грудинина не может отличить своего кандидата от беглого предателя, а потому и поставил последнего в предвыборный ролик?

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Грудинин – директор совхоза имени Ленина, где якобы эффективно выращивают клубнику. Кандидат от КПРФ усиленно рекламирует себя тем, что является "эффективным хозяйственником" и знает, как поднять сельское хозяйство.

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Однако пользователи Сети утверждают, что клубника в совхозе выращивается всего лишь на площади шесть гектаров, тогда как остальные земли сдаются под строительство жилья, складов и офисов.

По данным самого Грудинина, его доходы составили за шесть лет более 157 миллионов рублей. Вместе с тем в своей декларации кандидат забыл указать, что у него за рубежом есть ценные бумаги на 7,5 миллиарда рублей.

Позже он предоставил в ЦИК документы, где все-таки рассказал о своих счетах, которые он держит в австрийском филиале Liechtensteinische Landesbank. Как кандидат от коммунистов заработал эти деньги – не совсем понятно. Разобраться со счетами Грудинина уже требуют Генпрокуратуру.


Скриншот youtube.com

Еще больше подозрений вызвало недавно появившееся видео о кандидате Грудинине на YouTube. Только почему-то вместо самого коммуниста там изображен Григорий Родченков – беглый информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA). Удивительно, но сходство между Грудининым и Родченковым разительное.


Родченков известен своими сомнительными показаниями, из-за которых российскую олимпийскую сборную сначала отстранили от Игр в Рио в 2016 году, а затем и от зимней Олимпиады в Южной Корее в 2018 году. Сам предатель как-то хвастался, что за свои "заслуги" ездит на новеньком "Инфинити", а за свой дневник, где якобы содержатся разоблачения об употреблении допинга российскими спортсменами, получил миллион долларов.


Автор: Иван Поляков15 января 2018, 20:46

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