Резонансные законопроекты обсудят на партплощадке "ЕР"

Депутаты Госдумы и члены Совфеда будут взаимодействовать в процессе разработки и обсуждения резонансных законопроектов, касающихся большинства граждан страны, на партийной площадке "Единой России". Об этом по итогам заседания согласительной комиссии по законопроекту о запрете контактной притравки диких животных заявил первый замруководителя фракции "ЕР" Андрей Исаев.



Партийцы обсудили дальнейшие пути работы над вызвавшим много споров в обеих палатах парламента нормативно-правовым актом, сказал Исаев. По его словам, единороссы наметили пути дальнейшей работы по выработке решения в интересах всего общества, для защиты людей и гуманизации обращения с дикими животными.

"Мы договорились о том, что такие сложные законопроекты, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе, в обязательном порядке теперь будут обсуждаться на партийной площадке", – сказал Исаев.

Партийный диалог станет постоянным, уточнил он. Сам парламентарий будет курировать эту работу со сторону Госдумы, со стороны Совфеда за постоянное взаимодействие будет отвечать глава комитета верхней палаты парламента по социальной политике Валерий Рязанский.





Сенатор уверен: дополнительная координация членов "Единой России" при обсуждении резонансных нормативно-правовых актов поможет эффективнее выстраивать диалог между двумя палатами федерального парламента и региональными депутатами.

По его словам, тема запрета контактной притравки вызвала серьезный эмоциональный отклик. "И здесь совершенно правильное прозвучало предложение секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака о том, чтобы резонансные вопросы, которые касаются большого количества субъектов РФ, большого интереса жителей, проходили дополнительное обсуждение внутри Партии, с тем, чтобы потом представители Партии во власти уже эту позицию отстаивали на всех уровнях", – сказал Рязанский.

На важность внутрипарламентского диалога указал также глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По мнению депутата, обсуждение законопроектов на площадке "Единой России" позволяет услышать аргументы коллег.





В свою очередь, глава комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что итогом работы согласительной комиссии должен стать согласованный текст документа, который устраивал бы все стороны дискуссии.

Депутат напомнил, что комиссия будет работать до 10 февраля. "Надеюсь, к этому времени мы завершим работу и придем к согласию. Я считаю, что оттягивать нельзя. Это очень важный закон, который обсуждается в обществе, и его принятия ожидают и зоозащитники, и охотники, и собаководы", – пояснил парламентарий.

Говоря о результатах первого заседания согласительной комиссии, которое состоялось во вторник, 16 января, Николаев подчеркнул, что законодатели от Госдумы и Совфеда договорились провести как минимум два мероприятия, на которые будут приглашены эксперты в подготовке ловчих птиц и норных собак.





Парламентарии обеих палат согласны с важностью гуманного подхода к тренировке охотничьих собак, отметил депутат. Между тем разногласия вызывает вопрос контактной притравки норных собак: сенаторы предлагают оставить ее для щенков и убрать для взрослых особей, тогда как члены нижней палаты парламента выступают за полный запрет контактной притравки.

По словам Николаева, недопустима ситуация, когда дикие животные содержатся в стесненных условиях на притравочных станциях. "Но мы должны говорить и о сохранении традиции и развитии российской охоты. Мы сделали конструктивный шаг навстречу друг другу.

И, как показало совещание, у нас не так уж много противоречий, как казалось сначала", – подчеркнул парламентарий.

Законопроект о запрете притравочных станций, разработанный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, Госдума приняла 21 декабря. Документ предлагает сделать натаскивание собак на дичь более гуманным, исключив физический контакт между животными.

В соответствии с законопроектом, владельцы притравочных станций будут обязаны устанавливать ограждения из сетки или стекла. Спустя несколько дней Совет Федерации отклонил принятый Госдумой проект закона. По мнению сенаторов, новые правила тренировки охотничьих собак якобы загубят охотничьи традиции в России.

Накануне секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что все потенциально резонансные законодательные инициативы должны проходить предварительное обсуждение в рамках партийной площадки "ЕР". "Тем более, что комиссии и проекты, существующие в рамках Президиума Генсовета Партии, предоставляют много таких возможностей", – сказал он.

