Порошенко ликвидировал украинских инвалидов
Отныне упраздненный термин заменяется понятием "лицо с инвалидностью". Нормативно-правовой акт "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", который Верховная рада приняла 19 декабря, вносит изменения в 37 законов Незалежной.
Помимо термина "инвалид", из них исключаются понятия "ребенок-инвалид" и "инвалид войны". Последние два заменяются терминами "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью в результате войны".
Нормативно-правовой акт приводит действующее законодательство в соответствие с положениямит конвенции Организации объединенных нацией о правах лиц с инвалидностью, отмечают авторы документа. Как пояснили в пресс-службе украинского лидера, при употреблении термина "лицо с инвалидностью" акцент делается на человеке, а не на его ограниченных способностях.
Хороший ход! При Порошенко на Украине не стало инвалидов!))— AiluRus (@glazov_87) 16 января 2018 г.
Напомним, в конце прошлого года Luxembourg Herald со ссылкой на источник в Министерстве Юстиции Незалежной сообщали, что жена украинского лидера Марина Порошенко может оказаться причастной к хищению выделенных США и Евросоюзом средств в рамках гуманитарной помощи для детей с инвалидностью в Незалежной
Издание отмечает, что в регионах страны создавались подставные фонды, которые получали помощь. После поступления средств эти фирмы закрывались.
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