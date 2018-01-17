Названы самые эффективные депутаты

Рейтинг законотворцев опубликовал Институт социально-экономических и политических исследований. Эксперты ИСЭПИ выяснили, кто из депутатов был самым активным во время осенней сессии, а также отметили главные изменения в работе парламента.

Глава комитета по госстроительству, единоросс Павел Крашенинников оказался самым активным депутатом по итогам осенней сессии. Лишь немного отстает от него лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Своеобразное лидерство Крашенинникова эксперты объясняют тем, что его комитет самый "законоемкий". Как отмечено в докладе ИСЭПИ, кроме политических законопроектов, касающихся выборов или борьбы с телефонным терроризмом, глава комитета стал соавтором социально значимых законопроектов. Что же касается Сергея Миронова, то в осеннюю сессию он внес 26 проектов – тогда как число инициатив остальных участников рейтинга не превысило десяти.

Специалисты отмечают "законодательную сдержанность" депутатов за время минувшей сессии. Парламентарии больше занимались объявленной спикером Госдумы Вячеславом Володиным "расчисткой завалов". В результате число внесенных законопроектов сократилось по сравнению с таким же периодом 2016 года. В то же время, сократилась и доля отозванных или возвращенных на доработку документов и значительно выросло число результативных инициатив - то есть, принятых хотя бы в первом чтении.

Авторы доклада указывают, что основным автором законопроектов остается правительство – на долю кабмина приходится более 60% внесенных инициатив. Объясняется это бюджетно-налоговым характером осенней сессии. Самой "бескомпромиссной" фракцией, выступавшей с критикой бюджетных инициатив правительства, названа "Справедливая Россия". Второе место по протестному голосованию у КПРФ – около 20%, у ЛДПР – 7%.

В то же время, справороссы чаще, чем депутаты от КПРФ и ЛДПР, разрабатывали совместные законопроекты с "Единой Россией". А в персональном зачете по результативности (соотношение внесенных и принятых инициатив) в топ-5, кроме Павла Крашенинникова и Сергея Миронова, вошли единороссы Андрей Макаров, Павел Качкаев и Александр Сидякин.

Авторы исследования подчеркнули также, что парламентарии стали еще активнее использовать в своей работе соцсети. Большинство выбирают для общения с избирателями ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram. Однако некоторые рискуют пробовать новые форматы и открывают свои каналы YouTube или в Telegram.