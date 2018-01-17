Порошенко ищет помощников для развала Украины

Последние высказывания президента Украины создают впечатление, что Петр Порошенко ищет помощников для развала страны. Украинский руководитель решил применить в управлении государством правила нечестного бизнеса, считают эксперты.

Основное правило рейдерства – заполучить актив под свое управление, разделить и распродать по частям. Именно этим и занят сейчас Петр Порошенко. А все заявления украинского президента о том, что это Россия прилагает усилия для уничтожения Украины, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от главного действующего лица "передела", отметил профессор МГУ, политолог Андрей Манойло.

"Его громкие заявления о том, что Украину хотят уничтожить другие государства, имеют лишь один практический смысл: поднятие своих предельно низких рейтингов среди украинского населения. Нет лучшего способа сплотить народ вокруг слабого главы государства, чем превращение страны в осажденный лагерь. Но в данном случае налицо подмена понятий – источник всех бед Украины не вне страны, а внутри нее", – заявил эксперт.

Политолог прокомментировал слова украинского президента, сказанные им на приеме послов иностранных государств. Порошенко сообщил, что Россия якобы хочет вернуть Украину в "свою сферу влияния". Он добавил, что Москва намерена "уничтожить украинское государство как таковое", пишет "Утро.Ру".

Нападки на Россию вполне сознательны. Таким образом Киев стремится подчеркнуть свой прозападный курс и заслужить поощрение "кураторов" в Брюсселе и Вашингтоне, считает Манойло. В то же время, уверен он, политика нынешней украинской власти привела к тому, что недружественными Украине странами объявлены не только Россия, но и Польша, Венгрия, Румыния. Подобные действия Киева приведут к распаду Украины. И спасти страну от такого исхода может только смена режима, приводит слова эксперта "Экономика сегодня".

Прокомментировала высказывания Порошенко в интервью РБК и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Экс-прокурор Крыма назвала их проявлением трусости. Поклонская считает, что таким образом Порошенко пытается оправдаться за преступления, совершенные против украинского народа. Депутат подчеркнула: за все, что происходит в стране, несет ответственность ее руководитель, и нечего сваливать на неудачное расположение звезд или магнитные бури. Она предложила Петру Порошенко перенять опыт Михаила Саакашвили и пожевать галстук – вдруг поможет?