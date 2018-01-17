Песков высказался о здоровье Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о здоровье Владимира Путина. По словам представителя главы государства, президент "абсолютно здоров и может дать фору многим".



"В нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены", – напомнил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, не собираются ли в Кремле рассказать по примеру Белого дома о состоянии здоровья главы государства. По словам Пескова, ему неизвестно о том, что такие форматы готовятся.

Владимир Путин известен как большой поклонник спорта. С ранних лет он увлекается единоборствами, глава государства – мастер спорта по дзюдо и самбо. Кроме того, Путин любит катание на горных лыжах.

В 2011 году глава государства освоил катание на коньках и начал играть в хоккей. По его инициативе была организована Ночная хоккейная лига (НХЛ). В играх Лиги вместе с президентом принимают участие крупные чиновники и бизнесмены, а также ветераны спорта.





Напомним, ранее в Вашингтоне рассказали о здоровье президента США Дональда Трампа. Никаких значительных отклонений в здоровье 71-летнего американского лидера не выявлено, заявил врач Белого дома Ронни Джонсон заявил.

По его словам, Трамп здоров благодаря "великолепным генам". В то же время медик заметил, что президенту США не помешала бы каждодневная зарядка и небольшое похудение.

Отвечая на вопросы журналистов, Джонсон рассказал и о психическом состоянии миллиардера. "Я не нашел причин, чтобы думать, что у президента есть какие-то проблемы с психическим здоровьем", – подчеркнул врач.

Глава Белого дома спит по 4-5 часов в сутки, но это его совершенно не беспокоит, отметил врач американского лидера. Трамп, заявил Джонсон, обладает уникальной способностью "просто вставать утром и перезагружаться".