США готовят в Корее кровавую бойню

Для Северной и Южной Кореи грядущие Олимпийские игры в Пхенчхане стали поводом на время забыть о непрекращающемся противостоянии и сделать шаг на встречу друг другу. Однако действия США, уверены эксперты, могут в одночасье превратить в прах все мирные шаги.

По итогам переговоров между делегациями Южной Кореи и КНДР было решено, что спортсмены двух стран выйдут на церемонию открытия Олимпийских игр 2018 года под флагом единой Кореи. Многие восприняли это как сигнал к тому, что политики по обе стороны границы готовы договариваться и встали на путь мира.

"Это первый шаг после многолетней конфронтации и отсутствия какого-либо диалога. Конечно, успехи, достигнутые в первые дни января, можно только приветствовать", – цитирует НСН заведующего отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александра Воронцова. Однако все эти усилия можно легко обратить в прах, особенно если за дело возьмутся США.

Флаг, под которым спортсмены КНДР и Южной Кореи пройдут на открытии Олимпиады-2018 pic.twitter.com/liz6Gf4XBx — Матч ТВ (@MatchTV) 17 января 2018 г.

"Вашингтон от своих планов экономического удушения КНДР, а может быть и ликвидации ее военными средствами не отказывается, о чем свидетельствует проходящая сейчас конференция в Ванкувере, на которую собрались участники первой Корейской войны. Они думают, что делать с Северной Кореей, как усиливать на нее давление", – заметил эксперт.

По его словам, пока Южная Корея остается союзником США, со своим северным соседом страна будет находиться в состоянии фактической военной конфронтации. Осложнить и без того непростую ситуацию могут военные маневры, назначенные на апрель. "Уже отмечено движение американских авианосцев, вполне вероятно, что будут собраны очень крупные военные силы", – рассказал Александр Воронцов.

Таким образом, вместо долгожданного мира на Корейском полуострове, США могут спровоцировать очередную кровавую бойню. Говорить о начале процесса объединения двух Корей пока слишком рано, однако шанс на мирный выход ситуации пока остается. Это длительный процесс, который требует к себе повышенного внимания.

"Программы по объединению с обеих сторон совершенно разные. Их надо обсуждать, согласовывать, искать компромиссы. Нужно наращивать сотрудничество – оно сейчас на нуле!", – подчеркнул востоковед.